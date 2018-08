Veruska Ljubisavljevic representará a Venezuela en el Miss Mundo 2018

Miss Venezuela Mundo 2017, Veruska Ljubisavljevic, compartió un comunicado en su cuenta de Instagram informando que su edad no es motivo para no representar al país en el Miss Mundo 2018 que se realizará el próximo 9 de noviembre.

“Soy Veruska Ljubisavljevic, con mucho sacrifico y trabajo, me gané el derecho de representa a mi país en el Miss World 2018. Este hecho me llena de un orgullo indescriptible que hace que valga la pena todas las madrugadas y días interminables. Todos los trabajos hechos y por hacer. Todas las horas de carretera. Todas las competencias y todos los sacrificios. Todo vale la pena, cuando sabes que vas a representar a tu país en un evento como el Miss World. No solo es la culminación de un sueño increíble para mi, sino que también, y lo más bonito de esta experiencia es que es un sueño compartido con millones de niñas de mi bello país”, es parte del comunicado que compartió la reina de belleza en su cuenta oficial de Instagram.

También recalcó que su edad no es impedimento para dejar el nombre de Venezuela en alto en este reconocido evento, “Mis 27 años NO me descalifican para representar a mi país en el Miss World 2018, todo lo contrario, me fortalecen, me nutren, me guían y me hacen la mujer que soy y que se ganó el derecho de representar a Venezuela en el Miss World 2018”. Por otra parte, Ljubisavljevic desmintió los rumores de su despido y aseguró que está trabajando en lo que le han asignado en la empresa con mucho profesionalismo.

DC | Caraota Digital