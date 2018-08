VERDADES Y RUMORES| La clave para sobrevivir: control. Por Darwin Chávez (@darwinch857)

CONTROL (I). El país está tomando un camino muy peligroso. Un camino del cual será difícil devolverse. Un camino que implica sobrevivir para los bandos en pugna. Con sus diferentes matices ambos sectores tienen una clave para sobrevivir en medio de la situación actual y sobre todo ante lo que pueda ocurrir en el futuro. Esa clave es: control. El gobierno sabe muy bien y desde hace mucho tiempo que el control social, político, militar y económico es lo único que les puede garantizar su permanencia en el poder. Hay que reconocer que lo entendieron a la perfección y hasta ahora el plan, con sus altos y sus bajos, les ha funcionado porque han logrado sobrevivir a fuertes tormentas, como por ejemplo las protestas de 2014 y 2017, además de la apabullante derrota en las elecciones parlamentarias de 2015. La oposición por el contrario no ha entendido bien el valor de ese control. Tuvieron la mejor oportunidad con el triunfo del 6D y perdieron el control por los errores cometidos, los extraños compromisos de algunos y los efectos de la campaña de descrédito interno que asumió el aparato de propaganda y contrainteligencia del régimen. Los resultados están a la vista. El gobierno tiene el control y la oposición no controla ni siquiera sus diferencias internas. Analicemos las diferentes vertientes que tiene ese control que repito es la clave para sobrevivir en medio de la peor crisis vivida por el país. Comencemos con el oficialismo. Desde aquella nefasta Lista Tascón que surgió luego que la oposición consignara las firmas para el revocatorio contra Hugo Chávez, el oficialismo y sus asesores entendieron que debían ir construyendo un control social efectivo que les garantizara su ocupación del poder, incluso en los peores momentos. El Carnet de la Patria es la máxima expresión de la inventiva de quienes han venido diseñando poco a poco ese control social. Muchos alegan que todo lo que ocurre en Venezuela es producto de un plan bien pensado. Y eso es posible, aunque creo que más bien ellos han venido tejiendo su maraña en la medida que se les van presentando las oportunidades. El Carnet de la Patria aunque usted no lo crea es el hijo no reconocido del resultado electoral de 2015. Cuando el oficialismo no se dejó atrapar por la derrota, sino que más bien comenzó a reflexionar sobre lo ocurrido decidieron que nunca más perderían una elección, a menos que les conviniera la derrota. El fulano carnet nació para unir a todas las bases de datos de las misiones del oficialismo, con lo cual acabaron con la dispersión de esfuerzos y podían ejercer un verdadero control sobre los venezolanos, en aquel momento solo con aquellos que recibían las dádivas oficiales. El invento les salió tan bien, que ahora es la base de toda la política de asistencia social del gobierno, aunque en el fondo sólo sea un mecanismo de exclusión y sumisión que usan para someter a la ciudadanía. Ahora el Carnet de la Patria es el eje de la macabra acción política. No sólo sirve para pagar bonos de fidelidad, sino también concentrará el pago de las pensiones del Seguro Social y además permitirá, por lo menos en los planes, entregar el subsidio directo por el nuevo precio que tendrá la gasolina. Incluso les sirve como herramienta para causar zozobra, división y temor ¿Cuántas veces usted ha recibido alguna cadena de WhatsApp en la cual advierten que el Carnet de la Patria sustituirá a la cédula de identidad y el pasaporte? Yo perdí la cuenta. Ese tipo de mensajes intentan actuar como un detonante y generar miedo en la población. Se trata de agobiar al pueblo mediante una diabólica mezcla de problemas y mensajes que hacen que la vida de cualquier venezolano sea agobiante ¿Eso es control social? Por supuesto que sí, porque te sumerge en una lucha diaria por sobrevivir, por adaptarte a lo que viene o a la intensa discusión en las redes sociales ¿Se han detenido a ver la cantidad de discusiones y pleitos que en las redes ocasionó el anuncio que los pensionados cobrarían sus pensiones por el sistema Patria? Con sinceridad les digo que revisar Twitter por mucho tiempo enferma por los enfrentamientos, acusaciones y hasta amenazas que surgen entre puros e impuros. Eso es lo que precisamente busca el gobierno porque con tanta rencilla la población se divide, se ocupa sólo de sus problemas y además desacredita a la dirigencia opositora. Es tan fuerte el manejo que el régimen tiene de las redes sociales, que han generado una moda de creer en cualquiera que con una cuenta de nombres, números o seudónimos dice lo que algunos quieren leer. Han motivado la incredulidad de la población en relación con los liderazgos hasta tal punto, que basta y sobra que aparezca un vidente, adivino, brujo o chaman con una cuenta de twitter y que diga que Maduro cae en cualquier momento; para que de inmediato no sólo tenga seguidores, sino creyentes que aceptan cual presagio por descabellado que sea. Con el Carnet de la Patria están cometiendo tantos abusos, que incluso podrían tipificarse como violaciones a los derechos humanos y eso engrosa sus expedientes y además se suma a su “costo de salida”, tal como analizamos en VyR ( LEA : http://verdadesyrumores.com/crisiscarnet-de-la-patria-un-nuevo-agravante-del-costo-de-salida/). El Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica también es un mecanismo de control social porque ha disparado las preocupaciones de la sociedad. Fíjense que los anuncios son parciales. No dijeron todo de inmediato, sino que a diario sueltan una decisión. Eso busca mantener la atención del público, quienes expectantes esperan a ver qué invento sacará Maduro y su séquito. Están trabajando para crear la sensación que trabajan para frenar la crisis. Recuerden que estos tipos son expertos en vender espejitos. Incluso actúa como un mecanismo de control de los seguidores del oficialismo, porque por primera vez éstos sienten que Maduro está haciendo algo por resolver sus problemas. Podrá ser una ilusión temporal, pero ayudó a calmar la tempestad interna y si no lo creen escuchen a los chavistas explicar cómo confían en el paquetazo del Presidente y cómo aseguran que el Petro es un misil a la economía imperialista. Una de las ideas centrales es sembrar en la siquis colectiva que aquí todo dependerá del gobierno y se concretará mediante el Carnet de la Patria. El control que pretenden sobre las remesas con la nueva decisión de la Sudeban, obedece a eso. Buscan quebrar la resistencia interna a como dé lugar y lo están logrando y si quiere una prueba observe la asistencia a los sitios donde están realizando el censo de transporte. Para Maduro y el oficialismo el control social es la base de su sobrevivencia. Hasta ahora van por buen camino, lamentablemente.

GASOLINA. El gobierno sigue metiendo miedo a la ciudadanía con el supuesto aumento de la gasolina a precios internacionales, pero al mismo tiempo los insta a rendirse ante los beneficios del Carnet de la Patria para pagar menos. La verdad que ese tema aún está en veremos. Hay una aparente decisión tomada, pero que por ser una determinación política por el costo social que acarrea, aún no está bien definida. Consulté a mis fuentes en PDVSA y me dicen que no tienen ni idea real de cuál será el precio final en una primera etapa. Ellos crearon los distintos escenarios tomando en cuenta el costo de producción en el país y de compra en el exterior. También han hecho las pruebas con los equipos ya comprados para ver el funcionamiento en la lectura del código QR y todo ha funcionado bien. Incluso cumplieron con probar la alternativa de usar la lectura de chip en los vehículos, me imagino que son los actuales TAG vigentes en Táchira y Zulia, para que quienes hayan registrado su carro en el sistema Patria puedan recibir el subsidio, sin tener el Carnet de la Patria. Todo eso va bien, pero hay dos cosas que causan ruido en relación con el tema. Lo primero, es que en el cogollo revolucionario aún no se ponen de acuerdo en cuál será el precio de inicio. Lo que está claro es que en el caso que aprueben finalmente el ajuste, eso implicaría aumentos cada tres meses. Y el otro punto ruidoso es que algunos en el gobierno pretenden que los dueños de las estaciones de servicio asuman el costo de los equipos. Ese guiso al parecer es de alguien muy poderoso en el régimen, quien ya tiene los kit y se los piensan vender a los concesionarios de PDVSA a precios muy elevados. Incluso tendrían que pagar por su instalación. Con el aumento de la gasolina el oficialismo pretende elevar sus ingresos, muy golpeados por la crisis y las sanciones. Luego aumentarán los servicios de electricidad y agua, entre otros. Cómo no tienen dinero luego del derroche, ahora le meten la mano en el bolsillo a la gente.

CONTROL (II). El interés por controlarlo todo tiene un componente político. Odian la diversidad y pluralidad real, por lo que intentan cambiar a juro a los actores políticos no oficialistas, con el fin de diseñar una oposición hecha a la medida de los objetivos revolucionarios. En esa tarea van bien avanzados. Han contado con la colaboración de varios líderes supuestamente opositores, aunque la mayoría hay que reconocerlo no tiene acuerdos con el oficialismo. Generalizar una acusación de vendidos, traidores y colaboracionistas es una exageración. Todo régimen como este tiene a su propio Mariscal Pétain de la Francia de Vichy, incluso a veces son varios. Pero a la oposición real tratan de anularla con represión y con el uso y abuso con las leyes para ilegalizar a los partidos. El CNE se ha convertido en el tribunal de la inquisición de las organizaciones políticas. Ilegaliza a algunas y legaliza a aquellas que van en sintonía con los intereses oficiales ¿No es mejor consolidar un sistema de partido único como en Cuba? No dudo que esos sean su deseos, pero para sobrevivir deben crear la ficción que existe democracia porque hay elecciones, en las cuales no sólo participe el oficialismo. Incluso están promoviendo la antipolítica como un movimiento alterno que supuestamente nace de los opositores descontentos, similar a los “indignados” en España, pero en el fondo ellos mismos financian a algunos líderes de la antipolítica que gritan la consigna “que se vayan todos”. En paralelo tiene una maquinaria en las redes sociales que se ha especializado en triturar a la oposición real. Han creado historias, supuestos expedientes, presuntos acuerdos y toda clase de inventos para desacreditar a los liderazgos políticos ante los ciudadanos. Es una molienda que ha sido bien recibida por un sector de la ciudadanía. Tal como lo comentamos en VyR, es tan fuerte el descrédito hacia la oposición, que cuando por ejemplo Diosdado Cabello acusa a alguien, enseguida la reacción mayoritaria es de credulidad y hasta repiten el mensaje tratando con eso de logar el aval hacia su asco contra la dirigencia y las organizaciones. El régimen tiene desde hace mucho tiempo su propia operación sicológica y sociológica para exterminar a la oposición partidista ante los venezolanos. Es pertinente reconocer que lo están logrando y si quiere una prueba tómese un antídoto y revise por media hora, no más de eso, el Twitter en el prime time y verá como sea convertido en un tribunal con su propio paredón de fusilamiento. El régimen mejoró su control político creando discordia, división y desacreditando a la oposición.

FALLAS. Hace pocos días un amigo agobiado por la crisis y atormentado por el gobierno me preguntó ¿Por qué la oposición no ha logrado sacar a Maduro? Más allá que existen unos que desde la oposición no les conviene sacar a Maduro, hay varias razones que explican ese fracaso. Para mi hay cuatro que son fundamentales. La primera que en la oposición juran y perjuran que Maduro es bruto y no es así. Una cosa es ser inculto porque no fuiste parte de una educación formal, completa y avanzada, pero otra muy distinta es que carezca de sagacidad y olfato político. Maduro y quienes le acompañan han sido muy inteligentes para medir los tiempos y aprovechar las coyunturas. Por algo, tienen el control del país. Como segunda razón, en la oposición han planteado la lucha en el plano democrático y el oficialismo no es democrático. Ellos son una cofradía oscura que no cree en la democracia y que tienen otros intereses, por lo cual la lucha democrática no te conducirá a derrotarlos, por lo menos por ahora. Tercero, porque Maduro cuenta con un equipo de asesores que lo ayudan a generar control por distintas vías. No sólo son cubanos. Hay criollos como Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello, Tareck El Aissami y la Primera Combatiente, Cilia Flores, que han demostrado habilidades para la maldad. No saben gobernar, pero si mantenerse en el poder. Y cuarto, porque la oposición perdió el control de la opinión pública y ahora esa opinión pública es su principal enemigo.

VISITA. La semana pasada en el Sedemat fue de terror. Al tradicional problema causado porque el sistema no funciona y por eso no pueden recaudar los ingresos propios que tanto necesita la gestión municipal; de repente llegó el Alcalde de Maracaibo, Willy Casanova. Me cuentan que fue a reunirse con el principal culpable del desastre. Al parecer llegó y se tropezó con “El Chacal Dañino” y lo zarandeó diciéndole que él estaba fuera del organismo y que no lo quería ver ahí. Lo que no sabe el burgomaestre es que su orden de sacar al nefasto personaje no fue acatada. Supuestamente lo sacaron del cargo, pero lo dejaron como asesor del despelote ¿Señor Alcalde será que su amigo no le hace caso? Nadie sabe qué fue lo conversado entre Casanova y el culpable que destrozó al Sedemat. Ojala le haya pedido cuentas claras sobre su gestión. Yo le recomendaría al señor Alcalde que ordene una auditoria de inmediato para desmontar la mentira. En el Sedemat opera un grupo de ineficientes que han hecho que cualquier trámite para los maracaiberos sea un verdadero Vía Crucis. Ahora al culpable lo llaman el “mudo ocasional” porque fue a una reunión con empresarios y lo único medianamente coherente que dijo fue que quien no pagara, sería multado o cerrado ¿Cómo pagan los empresarios si el sistema de recaudación es un caos? Por cierto cómo es que los operativos municipales contra los comercios los lidera Daniel Boza, si él no tiene esas competencias. Me dicen que el culpable está más ocupado en la comida y las reuniones con su entorno dañino, que en ayudar a la gestión de Willy Casanova. El daño que le han causado al Sedemat es muy grave.

CONTROL (III). Los militares son una parte importante del control al que nos referimos, pero no sólo porque son piezas vitales en la maquinaria oficialista, sino que el régimen se ha visto en la necesidad de avanzar para controlar el descontento y la insubordinación en la Fuerza Armada Nacional. Llegan al extremo de inventar conspiraciones para salir de oficiales incómodos o para sentar un precedente ante el resto de los integrantes de la FAN. Primero trataron de controlar a los altos oficiales a través de la corrupción. Fue clave ponerlos “dónde hay” para que muchos cayeran en la trampa de enriquecerse y eso los amarró al proceso. Al resto les llenaron de dádivas: casas, créditos blandos, electrodomésticos y carros. Cómo el cotillón en el festín no alcanzó para todos, los excluidos impactados por el avance de la crisis comenzaron a mostrar su descontento y contra ellos surgió la mano dura, la vigilancia y el castigo. Luego del supuesto atentado con los drones en el acto por el aniversario de la Guardia Nacional, las persecuciones arreciaron. Como ejemplo, ahora ningún militar entra a un evento o reunión con Maduro sin que antes lo revisen y verifiquen que entra desarmado. El control militar es vital para que el régimen, con Maduro u otro a la cabeza, sobreviva. Ellos son la mano que mece la cuna.

¿ERRORES? Muchos pensarán que el gobierno de Maduro sigue cometiendo los mismos errores que nos trajeron al borde de abismo como nación. En parte eso es verdad porque con el Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica siguen repitiendo las mismas acciones, pero eso ya no pueden tomarse como errores, sino como parte de su guion para tener control de todo ¿Qué están repitiendo? Fiscalizaciones, multas, cierres y la detención de comerciantes. Es claro que en algunos casos hay una especulación clara, pero en otros sencillamente es la incidencia de un aumento salarial desproporcionado que desbalanceó a las empresas. Esos no son errores, eso es parte de la política de control y miedo en el sector privado. Eso no genera confianza en programa económico ¿Pero acaso eso les importa? Creo que no.

CAMBIO. El pasado fin de semana compartí un café con el líder del Partido Centro Democrático (PCD-PIZ), Carlos Alaimo, y aproveché para preguntarle porque seguía en su actividad política y asumiendo riesgos en Venezuela si pudiera estar en cualquier parte del mundo viviendo con tranquilidad: “Porque quiero a Venezuela y al Zulia. Porque creo en el país y en sus potencialidades. Por eso sigo invirtiendo y participando en la lucha política. Sigo creyendo que el cambio es posible y ese es el mensaje que llevo a las comunidades”. Alaimo fue muy duro contra Manuel Rosales y Juan Pablo Guanipa. Al primero le criticó sus frecuentes desapariciones y que no acompaña a los ciudadanos en sus penurias. Y con Guanipa volvió a cuestionar su decisión de no asumir la Gobernación del Zulia.

CONTROL (yIV). La oposición si no ha tenido éxito en la búsqueda de ese control. Han tenido sus victorias, pero no han sabido capitalizarlas hacia el objetivo final que es el cambio del modelo. Ahí han influido varios factores. Es cierto que hay un grupo de colaboracionistas, pero la mayoría de los líderes si ha trabajado realmente para salir del oficialismo. La mayoría de esos dirigentes sufren la crisis y además de buscar sobrevivir, deben organizar a las comunidades para la lucha. No es nada fácil esa dualidad de tareas en medio de los apuros que impone la situación actual. Lamentablemente los colaboracionistas son un grupo pequeño del universo total de la oposición, pero varios han estado en las posiciones de vanguardia donde se toman las decisiones y se encausan las acciones. El esfuerzo oficialista ha logrado dividir a la oposición partidista de la ciudadana, pero además logró convertir a las coaliciones opositoras en enemigos casi a muerte. Hay dirigentes que entre ellos no se hablan. La oposición no ha sido capaz ni siquiera de controlar sus diferencias y por eso hoy se están matando entre ellos. Esa ausencia de control interno ha hecho imposible una recomposición de la unidad. Vean como el último esfuerzo que se hizo a instancias de Henrique Capriles no condujo a nada. Las rencillas entre ellos hace que, por ahora, todos los esfuerzos han sido en vano ( LEA : http://verdadesyrumores.com/sin-unidad-los-detalles-no-conocidos-de-la-crisis-en-la-oposicion-yii/). Quien tenga el control social, político, militar y económico podrá sobrevivir a pesar que la crisis convierta a Venezuela en un país de mendigos. Es duro admitirlo, pero hasta ahora el gobierno va bien encaminado a sobrevivir.

PANORAMA. La publicación de la entrevista con Rodrigo Cabezas, con fuertes acusaciones contra Maduro y su gobierno, me causó curiosidad porque eso hay que sumarlo a todas las acciones críticas emprendidas por ese diario. No es nada normal que PANORAMA sea tan crítico contra el gobierno. Ellos siempre han sido pro todos los gobiernos. Elevé unas consultas y por un lado se habla de una venta a Rafael Ramírez como la causa del cambio en la línea editorial. Otra fuente interna me habla de una venta parcial de acciones. También me explica que el periódico quiere jugar para ambos bandos, pero eso es peligroso en una situación como la actual en la cual el régimen reclama obediencia y lealtad. La conducta de quienes manejan PANORAMA es extraña, por un lado abren las puertas a los cuestionamientos de Cabezas y Ramírez, pero por otro lado están buscando una jornada exclusiva para que su personal se saque el Carnet de la Patria. Ese juego a dos bandas es muy peligroso. Y si de verdad hubo una venta total o parcial, esa aventura creo que durará poco.

PARALIZADA. Así está la gestión de Omar Prieto. No hay obras o programas en marcha que de verdad ayuden a resolver los problemas más básicos de los zulianos. La crisis eléctrica es una de las razones de esa paralización, porque asumió para él la búsqueda de soluciones y olvidó que tiene que dedicarse a varias cosas a la vez. Bueno el consejo que le dio su gran mentor, Rodrigo Cabezas, cuando le recomienda dedicarse a solventar problemas que no requieren tanta inversión, pero que van dirigidos a darle calidad de vida a la gente. También le recomienda abandonar el esfuerzo en áreas que no le competen. Por cierto, ante la posición tan crítica que ha asumido el profesor Cabezas contra el gobierno de Maduro ¿Cómo está la relación entre él y Omar Prieto? El Gobernador sabe muy bien el papel que su mentor ha tenido en su carrera ¿O se olvidó de todas las veces que lo salvó de la jauría caraqueña que lo quería acabar?

DUDA. Si Maduro no se equivocó con el aumento salarial de 3.600% que asombró hasta a los ministros presentes ¿Por qué han tardado tanto en definir la distribución del monto entre salario y bono de alimentación? ¿Se equivocó el Presidente y por eso no habían hecho tal separación? ¿O sencillamente es otra de las improvisaciones oficiales?

AL CIERRE. Me informan que no sólo en el Sedemat hay un despelote absoluto, porque también en el Sagas de la Alcaldía de Maracaibo hay algo muy parecido. Los errores se repiten, porque colocan a un subdirector que al parecer lo maneja todo sin tener el conocimiento y la experiencia. Señor Alcalde, ponga orden también en el Sagas.

