VERDADES Y RUMORES| El Zulia: lo encaminan hacia su destrucción. Por Darwin Chávez (@darwinch857)

TRAGEDIA. Pocas veces, es más creo que nunca, he usado este espacio de análisis y crítica, que nació en noviembre 2004 como parte del desaparecido Semanario INFORME, como una tribuna para editorializar sobre algún tema en particular. Muchos menos lo uso para temas personales porque tengo un gran respeto por mis lectores que cada semana buscan la necesaria interpretación que les permita entender la calamidad que ha caído sobre Venezuela. Pero esta semana me veo en la obligación de editorializar sobre la tragedia que invadió al Zulia y que golpea a los zulianos; como respuesta a los tantos mensajes que he recibido pidiendo mi apreciación sobre los hechos que afectan al único estado-región, que por cierto va en camino a desaparecer. Es indudable que cayeron todas las plagas juntas. No hay otra razón para tanta desgracia, para tanta burla y tanta desidia de quienes fueron electos para resolver los problemas del pueblo, pero que se dedican a jorobar la paciencia de los zulianos. Lo ocurrido en la madrugada del viernes 10 de agosto es un hecho que estaba anunciado. Anunciado porque los especialistas venían advirtiendo sobre la vulnerabilidad del sistema eléctrico. Anunciado porque Corpoelec se ha quedado sin su mayor talento humano. Anunciado porque abandonaron desde hace mucho el mantenimiento de plantas, sub estaciones y líneas de transmisión. Anunciado porque quienes están en un cargo burocrático no saben ni papa de lo que están haciendo al frente de una crisis eléctrica que han ayudado a agravar. Anunciado porque viven de mentira y mentira, ya que son incapaces de admitir cuando se equivocan. Y anunciado porque estaba pronosticado que en cualquier momento, por las razones que fuesen, se cortaría el suministro de electricidad desde el Sistema Interconectado Nacional. Lo más grave es que producto de la peligrosa mezcla de la impericia y la atrevida ignorancia, casi tumban el Puente sobre el Lago que es la única vía de conexión entre las dos costas del Lago de Maracaibo. Es común escuchar la frase: “la ignorancia es atrevida”. Pero en este caso se pasó de maraca. Que alguien sepa de soldados, armas y supuestamente estrategias de guerra; no quiere decir que esté preparado para asumir cualquier cargo en un gobierno y mucho menos en un área tan sensible como la electricidad ¿Puede un ingeniero eléctrico dirigir a un ejército en combate? Cada quien a lo suyo. La ignorancia es atrevida porque se desafiaron todas las advertencias y peticiones de esperar una semana para las necesarias pruebas y verificaciones. Como si se tratara de un cuartel, la orden debió ser cumplida y ahí están las consecuencias. Pero como es normal alegan que es un sabotaje, además ofendiendo al ciudadano creyendo que son tarados que no son capaces de discernir entre la verdad y la mentira. La crisis eléctrica es el problema mayor del Zulia en este momento por las secuelas que genera y la elevada exposición mediática; pero no es la única dificultad por la que pasa el estado. Es una tragedia integral vista desde muchos lados. La mayor de las tragedias es que estamos en manos de malos gobernantes. Son tan malos que no han sido capaces de atender dificultades menos complejas que la electricidad. El Zulia está lleno de huecos en su vialidad, con hospitales que son una vergüenza, con escuelas desteñidas, con basura por todas partes, con un transporte público africanizado, sin dinero en efectivo, con escasez de gasolina y además en manos de la delincuencia. Pero quizás el mal mayor es que están convirtiendo a un estado de gente trabajadora y productiva; en una piltrafa. Sólo observen los gestos de los zulianos. Sólo vean los comercios cerrados. Sólo recorran las calles oscuras. Todo es un desastre y parece que disfrutan ese desastre. El pasado 10/08 casi tumban el puente y condenaron a gran parte de los zulianos a la peor de las oscuranas. Ojalá no terminen de derrumbar al Zulia. Aunque es prudente admitirlo: sin freno y sin oposición están encaminados hacia la destrucción del estado.

ATENTADO. Tal como lo advertimos en VyR, el gobierno trata de exprimir todo lo que puede del supuesto atentado. Desean que la opinión pública sólo hable del tema y de sus consecuencias. Por eso están cometiendo cualquier cantidad de exabruptos y violaciones a los derechos humanos. El trato dispensado al diputado, Juan Requesens, es un claro ejemplo de un gobierno que no respeta la ley y mucho menos el debido proceso. Cada uno de los errores “calculados” que están cometiendo elevan su “costo de salida”, pero lo que les importa en este momento es capitalizar el supuesto atentado ¿Por qué calculados? Porque poco hay del azar y la improvisación. Cuando sacan el video de un Requesens semi desnudo, aparentemente drogado y con excremento en su ropa interior; es un mensaje. Cuando lo aíslan de su familia y su abogado, también es un mensaje. Un mensaje para que la gente se diluya en eso y no piense en los problemas que le rodean en medio de la crisis. Pero además un claro mensaje a la juventud para que vea y sienta que lo que le están haciendo al diputado, le puede pasar a cualquiera de ellos. El gobierno seguirá con su show del presunto atentado, porque necesita distraer la atención de los problemas que agobian a la población.

OPOSICIÓN. Es lamentable que la oposición venezolana esté en una crisis como la actual. Y es lamentable porque en la democracia es vital que existan los contrapesos que hagan frente al poder. Es claro que los opositores lo han intentado todo en el marco de la democracia para sacar al modelo oficialista que sólo ha dejado hambre, destrucción y corrupción en el camino. Es público y notorio que no han alcanzado sus objetivos, aunque pueden exhibir pequeñas victorias. Nada mejor que los fracasos para que aparezcan las diferencias y las rencillas entre los miembros de una coalición política que es variopinta. Hace pocos días compartí un café con dos dirigentes de la oposición. El encuentro fue por separado. Ambos me dieron detalles que desconocía sobre la crisis interna. Uno de ellos afirmó que distinto al gobierno, en la oposición no hay cómo mantener la unidad a la fuerza, porque en el oficialismo hay “maneras” ligadas a negocios o amenazas que hacen que la mayoría de los disidentes prefiera el camino de la sumisión; pero eso no ocurre entre los opositores. En resumen hay una dura lucha interna a ver quién destroza a su rival. Hay desconfianza hacia los líderes de tres organizaciones políticas, pero incluso en varios de los partidos ya hay diferencias en torno a cómo abordar la situación actual. Se asombrarán de las discrepancias y hacia quiénes están dirigidas. Ambos dirigentes coincidieron en algo: la gente quiere un líder nuevo y no lo consigue por ninguna parte, por ahora. Pronto contaré los detalles más oscuros de la crisis de la oposición, bueno claro está si la debacle eléctrica lo permite.

CRISIS. El tema eléctrico en el Zulia es de pronóstico muy reservado. Lo ocurrido en el puente podría ser apenas la punta del iceberg de todos los males que están en el sistema. Hay mucha impericia en el manejo del tema. Hay mucha mentira. Incluso el propio Gobernador, Omar Prieto, parece cansado de tantas burlas de parte de Corpoelec. Hablan de reponer el tramo de cable que va endosado a la estructura del puente, como si se tratara de empatar un cable número 10. No hablan sobre el efecto causado en el resto de las líneas. Nunca admitieron que la costa occidental estuvo desconectada del Sistema Eléctrico Nacional y sólo se dependía de la poca generación local. Prieto sabe todo lo que está ocurriendo y también sabe que se está quemando políticamente en esa hoguera. Esta crisis tiene un costo muy elevado para cualquier gobernante. Fíjese que luego del siniestro en el Puente sobre el Lago, Prieto guardó silencio como si quisiera que el directo responsable aguantara todo el chaparrón. Poco habló de sabotaje, hasta que pareciera que lo obligaron a plegarse a la tesis terrorista. Se le ve incómodo al lado del ministro. Y lo peor para Omar Prieto es que todo lo que está ocurriendo no pasa desapercibido en el alto gobierno. Pancho, como viejo zorro que es, está usando todo esto para erosionar rápidamente su imagen ante el Presidente. La jugada es desplazar rápidamente a OP, para que Pancho tome de nuevo el control del estado ¿Qué vía legal usarán? En el derecho revolucionario sale cualquier invento válido para ellos. La gestión de Prieto se está electrocutando con la crisis eléctrica y Pancho carga el alicate.

EXPLOSIVO. Así es y seguirá siendo el tema del nuevo ajuste en el precio de la gasolina. No se sabe aún de cuánto será el aumento, pero en PDVSA hablan incluso que podría alcanzar el monto que se cobra en Colombia. Hablar de un $1 por litro de gasolina es una exageración y sería una medida más que inflamable. Pocos, muy pocos tienen los ingresos para pagar un costo como ese y quien tenga el dinero para cubrirlo no tendría semejante cantidad de efectivo en la cartera. Parece otra de las incoherencias gubernamentales sobre el tema. Otro de los disparates es hablar de un precio distinto para los portadores del Carnet de la Patria bajo la forma de un subsidio directo ¿Cómo harán la discriminación entre los que tienen el fulano carnet y quienes no lo tienen? ¿Lo harán mediante lectores de código QR en las estaciones de servicio? ¿Cuánto tiempo se necesitará para instalar toda esa plataforma tecnológica? ¿De cuánto sería esa inversión? ¿Tiene el gobierno todo ese tiempo para esperar por una reducción en las pérdidas causadas por los bajos precios de la gasolina? Ni hay la tecnología para hacerlo, ni hay el dinero y el tiempo para hacer tal adecuación tecnológica ¿Cómo harán? Creo que no tienen ni idea de cómo lo podrán hacer. Pareciera que el método más rápido, aunque no se sabe que tan efectivo pueda ser, es cargar un subsidio mediante la figura de un bono en las cuentas de cada poseedor del Carnet de la Patria. Por eso necesitaban saber quiénes tienen carros y quiénes no. Ahora bien ¿Será un monto lineal para todos? ¿Cómo calcularán los montos para el transporte público o de carga, por ejemplo? El enredo no sólo es de quienes analizamos el tema, porque recién el miembro de la Dirección Nacional del PSUV, Juan Carlos Dugarte, admitió que no tienen clara cuál será la metodología para hacer llegar el subsidio. Lo único que está bien claro es que viene un fuerte aumento de los precios de los combustibles, pero con eso surgen otras interrogantes ¿Con cuál dinero en efectivo el ciudadano pagará el nuevo costo? Lo que viene es un enredo tremendo y quizás un colapso producto de una medida pésimamente manejada. Es claro que no hay una planificación. Me atrevería a afirmar que le vendieron la idea al Presidente y este no pidió las explicaciones con lujo de detalles de cómo harán viable semejante disparate.

SIN BRÚJULA. El Alcalde de Maracaibo, Willy Casanova, sigue sin dar pie en bola. No sabe lo que está haciendo. Nunca ha tenido una brújula para orientar su gestión. Dicen que Pancho está detrás de su gabinete, pero no se siente la mano de un gobernante veterano. La última gran idea del peor burgomaestre que ha tenido Maracaibo es declararse como el “Alcalde del Oeste” ¿Será que Casanova no sabe dónde queda el oeste del municipio? ¿Por qué la pregunta? Porque resulta que la zona peor atendida por la municipalidad precisamente es el oeste. El peor servicio de recolección de basura está allá, la peor vialidad está allá, el peor funcionamiento del gas está allá, la ausencia más notoria de Polimaracaibo está allá y el peor transporte público está allá. Peor imposible el trato que la gestión de Willy Casanova les da a las comunidades del oeste de Maracaibo. Es una alcaldía que vive del pan y el circo. Ahora se montaron en graduaciones para los colegios, alegando que les dan un trato digno. Pero ¿Se puede llamar un trato digno cuando los escolares pasan hambre, no tienen transporte para movilizarse, sus maestros se han ido por bajos sueldos y además cuando están en sus hogares no tienen la debida atención oficial? Insisto, el daño que este señor le está haciendo a Maracaibo es muy grave. Tiene a la ciudad abandonada. Parece una ciudad devastada por la guerra. Pero adelante van con el pan y circo oficial.

IMPROVISACIÓN. Lo que ocurre en el Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria (SEDEMAT) de la Alcaldía de Maracaibo no tiene nombre. Siempre que me propongo obviar lo que ahí ocurre, resulta que llegan nuevas evidencias de la total improvisación que reina en el organismo y que está afectando al municipio y a los contribuyentes. Por eso no puedo obviar el problema. Usando una frase que se ha hecho normal en el Sedemat, “la hora del desorden”, podemos resumir los múltiples problemas que ahí ocurren. Son tan malos para gobernar que apenas el pasado jueves 9 de agosto fue que hicieron una reunión para ver qué debían hacer ante la reconversión monetaria que entra en vigencia el 20/08. No habían planeado nada. No habían previsto los cambios en el sistema, el cual por cierto sigue sin funcionar. Como están repletos de dificultades, el pasado lunes 13 de agosto los sesudos del organismo estuvieron hasta las 9PM reunidos viendo a ver que hacen. Seguro estoy que no lograron armar un plan o estrategia coherente. Quizás comieron mucho y hablaron bastante paja, pero no resolvieron nada. Las grabaciones parciales de los encuentros me indican que no llegaron a conclusiones importantes. Y mientras el alto mando del Sedemat sigue planeando como preñar pajaritos en el aire, la realización de cualquier trámite por parte del ciudadano se ha vuelto un Vía Crucis. Una de mis fuentes en el organismo envió un claro mensaje: “El gerente general, Lubi González, renunció ante el desorden imperante; pero además porque estaba en desacuerdo con los atropellos al personal y las injusticias que se cometen. Circula el rumor que al “Chacal Dañino” lo van a designar como máximo jefe del Sedemat, porque el saliente quiere ser candidato en una elección que supuestamente se va a realizar. El Alcalde no debería dejarse engañar porque ese enroque dejaría al organismo en las manos del mismo grupo de ineficientes. Es dramático el acoso contra el personal. Nadie puede comerse ni siquiera un caramelo sin demostrar que lo compró, porque de lo contrario lo amenazan con el despido. Por otro lado, las dificultades para el contribuyente se agravan. Hacer cualquier trámite implica ir muchas veces y el maracaibero se puede tardar hasta un mes en lograr lo que necesita. Por ejemplo, si una persona necesita la solvencia primero acude a Catastro, de ahí la bajan en tres días al Sedemat para que hagan el cálculo y liquiden con el fin que la persona pague. Antes era rápido el proceso, pero ahora anotan al usuario en una lista de espera. En esa espera pueden estar una o dos semanas. Incluso hay personas que liquidaron hace más de 15 días y han tenido que regresar para comenzar de nuevo el proceso, porque volvieron a cambiar el sistema. Y eso no es todo, ya que una vez el contribuyente paga debe dirigirse a una oficina en la que es atendido por una funcionaria con nombre de flor para que le imprima la solvencia y eso sólo ocurre si ella está de buena gana, porque a la mayoría les pide venir en varios días”. Parece que quienes conducen el Sedemat no quieren que los marabinos le paguen a la Alcaldía de Maracaibo, porque los someten a ese Vía Crucis con sus estaciones multiplicadas. Por cierto, pregunté por el exgerente general del organismo y las referencias que me dieron fueron de conocimiento sobre el área tributaria y la administración pública ¿Será que eso fue lo que molestó al grupo que pretende controlar por completo al organismo? Señor Alcalde de Maracaibo, Willy Casanova, ¿Hasta cuándo usted alcahueteará a quienes destrozaron al Sedemat? ¿Será que usted está de acuerdo con tanto desastre? ¿Cuándo le pondrá fin a “la hora del desorden”? Si no actúa va en camino a una caída estrepitosa de los ingresos propios del municipio en el año. Y póngase las pilas porque lo quieren involucrar en una maniobra gatopardiana con la jefatura del Sedemat: “Cambiar todo para que nada cambie”.

MARCHA. No sólo los gremios de la salud ven con interés una marcha hacia Miraflores. Pocos días antes de esa decisión, el presidente del Partido Centro Democrático (PCD-PIZ), Carlos Alaimo, envió a través de las redes sociales y app de mensajería la propuesta de rescatar la unidad y promover una marcha hacia el Palacio de Gobierno en Caracas, con el fin de generar el cambio que necesita la nación. Alega el médico y empresario que a este gobierno no lo sacarán los discursos de la oposición en el exterior, sino las acciones de quienes están en Venezuela. De pronto la marcha hacia Miraflores suena como una locura en este momento, pero si usted lo piensa bien verá que puede ser la acción final en el marco de la huelga nacional que ya aprobó el Frente Amplio. Todo dependería del éxito de ese paro. En este momento la oposición no puede descartar nada.

RECONVERSIÓN. Como la mayor parte de las decisiones del gobierno de Nicolás Maduro, en la reconversión monetaria priva la improvisación porque apenas el 25/07 decidieron eliminar cinco ceros al bolívar, cuando todo estaba casi listo para sólo eliminar tres, pero además para ponerla en marcha el 20 de agosto. La necesidad de ajustar la moneda es clara porque ya los sistemas de pago están a punto de colapsar, por el tamaño de las cifras que se manejan en el comercio y el sistema financiero. Pero también está claro que no hubo el suficiente tiempo para educar al ciudadano y adecuar los sistemas al cambio. Vienen enredos importantes, tal como analizamos en VyR ( LEA : http://verdadesyrumores.com/analisis-paisa-pocos-dias-de-la-improvisada-reconversion/), porque no hubo el tiempo para crear la cultura del nuevo valor de la moneda. Uno de los grandes temas que en relación con la reconversión no se han aclarado es el nuevo valor de la gasolina, tal como revisamos en esta columna.

CITGO. La posible incautación de los bienes de la empresa Citgo en Estados Unidos es la consecuencia del torpe manejo y de los abusos cometidos en el marco de la política de expropiaciones. Eso es parte del terrible legado de Chávez que se apropió de empresas, haciendas, campos petroleros y minas a diestra y siniestra, sin entender que los verdaderos dueños de lo expropiado tienen derechos y que eso podía tener un alto costo para el país. Ahí están las consecuencias pues la única empresa que el Estado venezolano tiene en el extranjero, podría perderse por los excesos cometidos en los tiempos de borrachera revolucionaria. La pérdida de Citgo no afecta tanto al presente, sino al futuro. En el presente el gobierno no está recibiendo los dividendos de la empresa porque eso viola las sanciones impuestas, pero si afecta algunos procesos en la maltrecha PDVSA que dependen de Citgo, como por ejemplo la compra de diluyentes que son vitales en la extracción de los crudos pesados y extra pesados de la Faja del Orinoco. A futuro el impacto es mayor porque se perderían una serie de activos que pudieran ser vitales para la recuperación del país. Pero también en el presente eso tiene dos consecuencias graves, porque de prosperar el embargo eso afecta directamente a los intereses de Rusia, porque recordemos que Rosneft tiene parte de las acciones de la empresa, pero además golpearía a los tenedores del bono PDVSA 2020 porque no podrían cobrar ¿Así o más revolución?

