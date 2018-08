¡Susto! Dos niños se salvan por los pelos de la explosión de un “hoverboard” (Video)

Dos niños chinos que jugaban en su casa salieron milagrosamente ilesos cuando el aeropatín que montaba uno de ellos estalló repentinamente. El incidente tuvo lugar el pasado 16 de agosto en Hefei, provincia china de Anhui, informa CGTN.

En el video del suceso, compartido en Twitter, se ve a un niño montando su tabla autoequilibrada en una habitación y a una niña sentada en una silla cerca de él. De repente, empieza a salir humo del juguete, el niño salta del ‘hoverboard’ y el aparato explota en medio de una potente llamarada. La niña tampoco resultó herida.

Two kids flee when hoverboard explodes in family's living room pic.twitter.com/yryQ29cS0L

