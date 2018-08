Sthefany Gutiérrez anunció su participación oficial en Miss Universo 2018: “!Nos vamos a Tailandia!”

¡Nos vamos a Tailandia! Finalmente es oficial Tailandia 🇹🇭 Diciembre 16 Miss Universo 2018. Hoy desperté con esta noticia que me llena de emoción y motivación, tenemos fecha y estoy lista para formar parte del concurso de belleza más importante del planeta. We're going toThailand! Finally it is official Thailand 🇹🇭 December 16th Miss Universe 2018. Today I woke up with this wonderful news that fills me with excitement and motivation, we have a date and I am ready to be part of the most important beauty contest on the planet ความนับถือ

A post shared by Sthefany Gutierrez Gutierrez (@sthefanygutierrez1) on Jul 31, 2018 at 5:22pm PDT