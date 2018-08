Shakira entró al libro de los Guinness World Records

La artista barranquillera Shakira, no solo sigue acumulando elogios por todo el mundo gracias a su talento sino que ahora logró meterse a uno de los libros más conocidos y leídos, el Guinness World Records. En este libro se colecciona los récords más asombrosos, tanto de logros humanos como del mundo natural.

En este libro se puede conocer, por ejemplo quien es la persona más longeva del mundo, el hombre y la mujer con mayor y menor estatura, o hazañas bastante peculiares como el tarro de mermelada más grande del mundo o la primera pirámide hecha con más de 500.000 rosas.



Pues en esta ocasión, la cantante colombiana entró a lista de este libro. Así lo informó esta organización a través de cuenta de Twitter, donde destacan la gran hazaña musical de Shakira. Para los Guinness Records, la intérprete de ‘La tortura’ es la única mujer en lograr más victorias en los premios Latin Grammy Award.

Y es que la barranquillera ha sido galardonada por la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación, que es quien organiza este evento, en once ocasiones ha logrado obtener un premio, lo que la convierte en la consentida de los Latin Grammy.

En la publicación, la organización editorial escribió: ¡Podemos confirmar que Shakira está oficialmente en el libro GWR2019 de este año por lograr el récord de la mayoría de las victorias del Latin Grammy Award por una mujer!

La cantante colombiana ganó su 11 ° premio al Mejor Álbum Vocal Pop Contemporáneo por su último trabajo El Dorado

We can confirm that @Shakira is officially in this year's #GWR2019 book for achieving the record for most Latin Grammy Award wins by a female! 🎤

The Colombian singer won her 11th award for Best Contemporary Pop Vocal Album for her latest work #ElDorado 🌟https://t.co/bOssJGGztV pic.twitter.com/N5meCvPHxq

— GuinnessWorldRecords (@GWR) August 24, 2018