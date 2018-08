Shakira canceló concierto en Los Ángeles por problemas de salud

La cantante colombiana Shakira informó el miércoles que no podrá asistir al segundo de sus conciertos programados en Los Ángeles, Estados Unidos, debido a una enfermedad.

La artista publicó en Instagram un comunicado, en el que detalla los motivos por los cuales no podrá realizar el show previsto para el 3 de septiembre.

“Los Ángeles, muchas gracias por darme ayer una de las noches más inolvidables de la gira. Tenía una grandísima ilusión de cantar y bailar de nuevo esta noche con ustedes pero desde anoche tras el espectáculo me empecé a sentir mal y me levanté esta mañana con un virus. Lamento mucho no poder actuar esta noche”, indicó Shakira en el comunicado.

Este es el primer concierto que la artista colombiana suspende en el marco de su gira “El Dorado World Tour” que inició el pasado 3 de agosto en Chicago.

A pesar de las explicaciones de Shakira, varios medios del espectáculo han especulado que la cantante podría presentar problemas nuevamente en sus cuerdas vocales.

A fines de 2017, esta afección la dejó sin poder cantar por varios meses pero la artista ha sido clara en que esta vez se trata de algo pasajero.

Antes de iniciar su gira, la cantante había declarado que vivió los meses “más duros” de su vida luego de sufrir una hemorragia en las cuerdas vocales, y que incluso pensó que perdería su voz. Aún así, logró sacar algo positivo del mal momento.

