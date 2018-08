Seagal: “Tomo muy seriamente este honor” de representante humanitario entre Rusia y EE.UU.

Este domingo el actor Steven Seagal expresó su actitud seria sobre el puesto de representante especial del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia para las relaciones humanitarias ruso-estadounidenses.

En su cuenta de Twitter, Seagal escribió que estaba profundamente halagado y honrado por el nombramiento. Además, el actor expresó su esperanza de que “podremos esforzarnos por lograr paz, armonía y los resultados positivos en el mundo” y agregó que “toma muy seriamente este honor”.

I am deeply humbled and honoured to have been appointed as a special representative of the Russian Foreign Ministry in charge of Russian and American Humanitarian ties.

I hope we can strive for peace, harmony and positive results in the world.

I take this honour very seriously pic.twitter.com/LTuUxsk1aZ

— Steven Seagal (@sseagalofficial) August 5, 2018