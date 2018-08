Robert Redford se despide de la actuación a los 81 años

El legendario actor y director de cine Robert Redford, de 81 años, anunció el lunes su retiro de la actuación tras una larga y fructífera carrera, pero aún no está dispuesto a decir adiós a la dirección. El venerado galán de ojos azules y tez curtida por el sol y los años, ganador de dos premios Óscar, dijo a la revista Entertainment Weekly que su última película será “The old man & the gun”, el filme de David Lowery basado en una historia real en el cual encarna a un ladrón de bancos que fue atrapado 17 veces y se escapó otras 17.

“Nunca digas nunca, pero concluí que hasta aquí llego en términos de actuación, y avanzaré hacia la jubilación tras esto porque lo he estado haciendo desde que tengo 21 años”, dijo Redford en una entrevista con EW.

“Pensé, ‘Bueno, es suficiente’. ¿Y por qué no salir con algo que es positivo y muy optimista?”, añadió la estrella, una de las más queridas y respetadas de Hollywood.

Un gran elenco lo acompaña en esta última película, que también produjo y que será estrenada el 28 de septiembre por el estudio Fox Searchlight: Sissy Spacek, Danny Glover, Tom Waits y Casey Affleck.

Consultado sobre si seguirá dirigiendo películas, dijo a EW: “Veremos sobre eso”.

Su publicista Cindi Berger dijo a la AFP que la información de Entertainment Weekly es exacta. No quiso añadir comentarios ni decir si Redford seguirá dirigiendo.

– Cansado de actuar –

En una entrevista con su nieto Dylan Redford realizada en 2016 en el Walker Art Center de Mineápolis, Redford ya había anticipado que haría dos películas más como actor -la historia de amor “Nosotros en la noche”, estrenada en 2017, con Jane Fonda y “The old man & the gun”- y luego se dedicaría de lleno a la dirección.

Cuando su nieto le preguntó sobre su antigua pasión por el dibujo y la pintura, y sobre si quiere regresar a ello, el veterano actor le respondió: “Sí, mucho. Y mucho en los últimos tiempos porque me estoy cansando de actuar”.

“Soy una persona impaciente, y es duro para mí esperar sentado y hacer toma tras toma tras toma. En este momento de mi vida, a los 80 años, me daría más satisfacción (regresar a la pintura, ndlr) porque no dependería de nadie. Solo de mí, como solía ser”, dijo entonces.

Cuando acabe de filmar esas dos películas, dijo Redford a su nieto, “diré ‘Okay, adiós a todo eso’ y solo me concentraré en la dirección”.

Nacido en Santa Monica, California, el 18 de agosto de 1936, Redford fue un adolescente rebelde que comenzó su carrera como actor de cine y televisión hace casi 60 años, tras fracasar al probar suerte como artista en Europa.

Algunos de sus grandes filmes como actor, que lo tornaron también un símbolo sexual, fueron “Descalzos en el parque” (1967), con Jane Fonda,”Butch Cassidy and the Sundance Kid” (1969), “El golpe” (1973), “Todos los hombres del presidente” (1976) -donde encarnó al periodista Bob Woodward- y “Memorias de África” (1985), con Meryl Streep.

“Aclaremos algo”, dijo Redford al New York Times en 2013, donde aseguró que no se tiñe el cabello. “No me veo buenmozo. Era un niño pecoso, y me llamaban ‘cabeza de heno'”.

Dirigió también casi una decena de películas, y empezó por la puerta grande: su primer filme como director, “Gente como uno”, le valió en 1981 un Óscar. La película cosechó cuatro estatuillas en total, también la de mejor filme.

Redford fue nominado a mejor director otras veces, incluido por “Quiz Show: el dilema” en 1995.

En 2002, recibió su segundo Óscar en reconocimiento a su trayectoria.

Redford, gran defensor de la protección del medio ambiente, fue también fundador del Sundance Institute en Utah y del Sundance Film Festival. La revista Time lo bautizó como “El padrino del cine independiente” en 2014, cuando lo eligió como una de las 100 personas más influyentes del mundo.

Casado en segundas nupcias con la artista alemana Sibylle Szaggars, de 61 años, Charles Robert Redford tiene tres hijos de su primer matrimonio y siete nietos. Otro hijo, su primogénito con su primera esposa Lola Van Wagenen, falleció a los dos meses y medio de síndrome de muerte súbita.

DC / AFP