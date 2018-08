Reconversión de mierda. Por Ángel Machado (@angelmachadove)

Decidí titular este artículo con esa frase, no porque precisamente este citando al fallecido presidente Hugo Chávez Frías, sino a los venezolanos que cada día manifiestan su rechazo a la reconversión monetaria con la que se le eliminaron cinco ceros a la moneda.

Nicolás Maduro con esta reconversión solo busca resolver altos volúmenes de precios y cantidades en los pagos de los venezolanos, pero es una medida que no soluciona el problema de fondo. Esto no es más que una medida cosmética, porque las reconversiones con hiperinflación no van a ningún lado.

En 10 años esta es la segunda vez que se le eliminan ceros a la moneda nacional, en 2007 el fallecido Hugo Chávez eliminó tres ceros cuando no había hiperinflación, pero si una alta inflación. Ahora, Maduro elimina cinco ceros y promete un cambio en nuestra economía, que no es más que una nueva mentira para tapar su fracaso económico. En una década de la mal llamada revolución nuestra moneda ha perdido ocho ceros.

Quitándole cinco ceros al Bolívar solo nos están hundiendo más en la miseria, el 20 de agosto entró en vigencia la reconversión y el Bolívar soberano, desde ese día la confusión al momento de hacer un pago llegó para quedarse. Se ha vuelto común, ver a los ciudadanos confundidos a la hora de cancelar la compra de un producto, porque no estaban preparados para el cambio. El régimen ni siquiera diseñó campañas informativas para preparar a los venezolanos sobre los nuevos billetes y el valor de estos.

Junto con la reconversión monetaria, el dictador anunció un conjunto de medidas económicas que solo están creando más caos en el país; pretende apagar el fuego echándole más gasolina. Por quinta vez ajustó el salario mínimo integral a mil 800 bolívares soberanos, lo que sería equivalente a 180 millones de bolívares.

Esta medida lo único que está trayendo es efectos negativos para el bolsillo de los venezolanos, porque diariamente perdemos poder adquisitivo, el nuevo salario mínimo integral entra en vigencia el primero de septiembre y todos los productos ya se ofertan a un nuevo precio.

El 30 de este mes los trabajadores venezolanos cobrarán en su quincena dos mil 598 bolívares, correspondiente al pago de salario fijado en junio de este año y este monto no les alcanzará ni para llevar 10 panes a su casa. Maduro se sigue equivocando y lamentablemente los venezolanos somos quienes estamos pagando las consecuencias.

Con el nuevo ajuste salarial, muchas empresas cerrarán porque no tienen para cancelar las nóminas a sus empleados, lo que traerá más desempleo al país. También reguló el precio de al menos 25 alimentos de la cesta básica y estos han desaparecido por completo de los anaqueles de supermercados. Desde hace más de una semana en el Zulia no hay carnes, pollos, huevos, arroz, pasta, entre otros.

Con este “plan de recuperación económica”, el régimen está apresando a comerciantes, multando comercios, entre otras medidas que no frenarán la debacle económica que estamos viviendo. Quitarle ceros a la moneda no servirá de nada si no se toman las medidas económicas correctas, con la inflación que tenemos actualmente, a finales de año el billete de más alta denominación no va a alcanzar para comprar nada.

La salida a la crisis económica es que Maduro salga del poder. En Venezuela tenemos que fortalecer la producción nacional y recuperar la industria petrolera, y sobretodo, se necesita voluntad política para solucionar la crisis.

¡Fuerza y Fe Venezuela!

DC / Ángel Machado / Abogado – Magíster en Gerencia Pública – Concejal de Maracaibo – Coord. Político de @VPZulia / @angelmachadove