No se consigue carne ni pollo en Maracaibo

“Esto era lo que faltaba. Ahora no he podido comprar ni un poquito de carne o de pollo. No consigo en ninguna parte”. El reclamo de Guadalupe Rincón se une al de sus compañeros en la cola del abasto donde están comprando algo de arroz, yuca y plátano.

“Yo me he caminado toda la zona y nada. Mi hermana que vive en Los Haticos también está en lo mismo. ¿Qué será lo que pasa ahora que no se consigue?”. La pregunta de Ramón Osorio es la que se hacen sus compañeros. El hombre de 56 años está llevando para su casa plátano verde para acompañar con mantequilla. “No hay de otra”, dijo.

En una minicarnicería del sector El Milagro su dueño explicó: “En este despelote que se ha armado porque no sabemos por fin en cuánto van a quedar los precios, nadie quiere vendernos y nosotros tampoco nos arriesgamos a comprar sin una decisión. Aquí quienes sufrimos por toda la confusión que hay somos los que ellos (el Gobierno) llama pueblo”.

“Ya yo no compro nunca más en mi vida carne en Las Pulgas. Después de que vendieron carne podrida yo por allá ni me acerco. En los abastos por mi casa no hay nada, ni molida, ni huesos, ni siquiera los recortes de pollo que me salvaban en los almuerzos”. Este relato es de María Josefina Durán, una mujer que trabaja haciendo el aseo en una empresa de avisos, que está a punto de cerrar, según le dijeron los dueños.

En las carnicerías sólo están vendiendo algunos huesos de costilla y chorizos a Bs.S 240. En otras no hay nada en los estantes. “No nos han traído nada”, dice un carnicero de la avenida Delicias.

“¿Quién compra chorizos o costilla, o lo poquito que están vendiendo a esos precios?”, se pregunta Luis Silva. “Yo no voy a dar Bs.S 240 por un kilo de chorizos, ni que yo ganara para poder comprar eso. La comida de los pobres, lo que podíamos comprar era carne molida y ya ni eso”.

La inquietud de la gente se centra en que si aún no se ha cobrado el salario mínimo anunciado por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de Bs.S 1.800 cómo es que el comercio ya incrementó los precios con ese porcentaje.

DC / El Pitazo