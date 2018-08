Murió de un infarto durante un robo en la carretera vieja Caracas-La Guaira

Un agricultor de 59 años falleció este domingo cuando fue víctima de un robo en la carretera vieja Caracas-La Guaira, sector El Topo.

El fallecido identificado como José Eliceo Macias Tuares ese día salió a las 06:00 de la mañana de su vivienda, situada en Las Torres de La Vega, a bordo de su moto Empire azul, para dirigirse hacia su parcela, donde sembraba diversas hortalizas, ubicada en la carretera vieja Caracas-La Guaira.

Como era costumbre luego de acudir a su parcela siempre retornaba a su vivienda alrededor de las 04:30 de la tarde, pero ese día no regresó. Sus familiares comenzaron a llamarlo por teléfono, pero no lograban comunicarse con él, por lo que un pariente asistió hasta la parcela, sin embargo, no lo encontró.

Aproximadamente a las 09:00 de la noche informaron a los familiares de José Eliceo que el cadáver había sido trasladado a la morgue de Bello Monte y que fue encontrado en una cuneta cerca del sector El Topo de la carretera vieja Caracas-La Guaira.

Para el momento del hallazgo la víctima no presentaba heridas visibles, por lo que sus familiares presumen que sufrió un infarto durante el robo de su moto, debido a que no ha sido encontrada, al igual que un bolso, donde llevaba sus pertenencias.

La víctima sufría de problemas cardíacos. Dejó dos hijos, uno de 28 años y otro de 22. Era el segundo de 10 hermanos.

DC | El Cooperante