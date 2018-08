Miss Universo 2018 será en Bangkok en diciembre

El certamen de Miss Universo 2018 se celebrará en Bangkok el próximo diciembre, anunciaron hoy en la capital tailandesa los organizadores del concurso de belleza y las autoridades del país, reseña EFE.

La gala se desarrollará en las instalaciones del centro de convenciones IMPACT Arena el lunes 17 de diciembre, para que los espectadores del otro lado del Pacífico puedan verlo en directo el domingo por la noche.

La modelo española Ángela Ponce, de 26 años, se convertirá en la primera candidata transexual a Miss Universo, mientras Armenia, Kirguistán y Mongolia debutarán en esta edición.

La corona la lleva la sudafricana Demi-Leigh Nel-Peters, que superó el año pasado en la final a la colombiana Laura González y a la jamaicana Davina Bennett.

Esta es la tercera vez que Tailandia se convierte en anfitrión de este concurso: la primera fue en 1992, en el centro de convenciones nacional reina Sirikit y ganó Michelle McLean, de Namibia.

Bangkok volvió a repetir en 2005, cuando se coronó a la canadiense Natalie Glebova en una gala celebrada en el IMPACT Arena.

Yeah !!!! I’m back AGAIN!!!!

Who will it be?…….. tune in let’s find out together … hopefully 😂 🇹🇭 The 2018 @missuniverse Competition will air LIVE from Bangkok, Thailand December 16 at 7pm ET on @foxtv. #MissUniverse ⠀ pic.twitter.com/Ye6pSjmmb1

— Steve Harvey (@IAmSteveHarvey) July 31, 2018