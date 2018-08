ME LO DIJO UN PAJARITO | Miseria revolucionaria. Por Yrmana Almarza (@Yrmana)

Indignante… Es una tragedia caer en desgracia en manos de miserables incapaces de pensar con sentido común pero la mayor la tragedia es caer en desgracia en manos de miserables ideologizados que sólo piensan en su bienestar político individualísimo creyendo que salvan, cuidan y protegen una revolución que sólo existe para los ingenuos que ciegos son incapaces de ver que salvan, cuidan y protegen a sus verdugos que viven como reyes a costillas de los ignorantes que los mantienen en el poder.

Qué peligro… seis niñas mueren de hambre en la Casa Hogar Sr. Ruíz Catuchi, antigua Casa Hogar Maracaibo. El caso lo dio a conocer mi colega Madelin Palmar a través de sus redes sociales y gestionó apoyo para brindarles atención médica especializada así como insumos especiales para tratar a estas muchachas que están en un estado de desnutrición delicadísimo y que llegaron a esa Casa Hogar buscando ayuda y lo que están consiguiendo es que la entreguen con indolencia a la muerte. Ir a buscar ayuda en la Ruíz Catuchi es ir a buscar desgracia porque desgracia es lo que manda en ese lugar; qué peligro. 14 adolescentes están en este lugar y seis van a fallecer si es que ya no han muerto por hambre. Vecinos de esta casa del terror son quienes claman y gritan auxilio, son quienes imploran socorro y son quienes se quedaron pasmados al ver que la ayuda gestionada por mi colega Palmar, no fue recibida en esta institución de supuesta beneficencia social.

Señor Gobernador Omar Prieto… Yuliber Cárdenas impidió que se le diera comida y atención médica a esas seis niñas que se están muriendo y que se atendiera a las otras que están en peligro. Señor Gobernador, usted no es santo de mi devoción pero yo sé que usted en materia de salud no tiene miramientos y ayuda a todo el que lo necesita. Vaya a esa casa y explíquele a Yuliber Cárdenas que cuando se trata de salvar una vida no hay ningún estado mayor del PSUV que valga. Vaya a la Ruíz Catuchi y enséñele que a la hora de recibir o dar lo que se necesita para ayudar a que alguien a no morir, se recibe o se da la ayuda venga de dónde venga. Enséñele a ese ser que una cosa es el radicalismo y que hacer política es otra cosa. Que impedir que entren medicamentos y alimentos y atención profesional especializada va en contra del humanismo que es la supuesta característica del socialismo bolivariano y por favor, haga lo que usted mejor sabe hacer con la gente que no funciona, bótela.

Señor Gobernador… Esas niñas se están muriendo si es que ya no ha muerto alguna. Por humanidad le suplico que reciba la donación que se gestionó y que su despacho se asegure que ninguna otra pequeña niña en esa Casa que depende de usted y de su gestión, llegue a esta triste condición que se ve en las fotos porque la situación que ellas viven no se resuelve con cajas de Clap y muchos menos con medicina integral.

Y así muchas… muchas otras situaciones se deben estar presentando no sólo en Maracaibo, el Zulia sino en el país. Gente que obtusa, obnubilada, tozuda de ideología no permiten que se haga lo correcto por hacer lo político conveniente, por ver cómo quedan bien con el partido de gobierno y cómo sacan su mejor porción de la tajada. Por eso estamos como estamos. Dios nos perdone como pueblo por tanta brutalidad funcional.

Negociación… Me cantan pájaros de alto nivel que en los Estados Unidos se dio una reunión con gente clave a la que asistió Oscar Schemel en representación de una parte de quienes hoy nos gobiernan para dar inicio a lo que sería un primer gesto de intención para negociar la salida de los actuales personajes del Gobierno. ¿Verdad o mentira? No lo sé, lo que sé es que nosotros, los venezolanos de a pie, los asalariados, los pobres y los más pobres seguimos sin ver luces en el tablero que nos hagan pensar que veremos luz en un futuro cercano. Este dato, es muy peculiar, pues el pájaro rojo de alto nivel me asegura que la negociación pone sobre la mesa lo que se quiere para la transición bajo las condiciones que ponen, supuestamente, la actual gente del Gobierno para irse en paz y tranquilidad.

Será por eso que… ¿se habla de que vienen nuevas elecciones presidenciales? Yo lo que sé es que la Comunidad Internacional busca que se frene el éxodo venezolano y que el Gobierno interno cambie y por qué, por un simple y llana razón internacional: NO se puede permitir que en el sur ni el norte de América, a algún venezolano bolivariano cabeza caliente, se le dé por replicar el movimiento socialista de Venezuela en otro país. Básica y elemental geopolítica.

Lo que pasa es que no es fácil… aquí la cosa es tan compleja que si la cosa fuera complacer a uno ya estuviera resuelta pero es que el entramado de poder es muy estopero y por eso hay como cinco grupos de poder a los que hay darle “lo que piden” para que se vayan contentos y como entre ellos se están echando cuchillo, pues bueno, aquí seguiremos padeciendo, sufriendo y llevando roncha de la buena. Los que aguantemos esto y sobrevivamos seremos inmortales, ¡inmortales por siempre!

Cantantes estafadores… La justicia camina coja y por eso es lenta. Resulta que uno de los cantantes zulianos dedicados a estafar se fue a enconchar en los Estados Unidos. Se trata de Lenin Macías, alías “Lenin Lowe”. Como que todos los que comenten delitos en este país encuentra en el Imperio refugio seguro. Espero que la Fiscalía solicite su extradición si el caso lo amerita porque tanta real robado por este grupo de zulianos “Los Cangris” que avergüenza al Zulia no puede quedar sin castigo.

Respaldo… mi total respaldo a los comentarios que hace el abogado Ángel Monagas sobre la destrucción a la que está siendo sometida mi amado lar, Maracaibo, por parte de todos los que la han gobernado pero especialmente por parte de quien la gobierna actualmente. En lo único que no concuerdo con Monagas es en que Casanova utilice a Arias. Arias jamás se dejaría utilizar por ese muchacho “inútil”. Casanova jamás será “el outsider” del PSUV y menos con la ayuda de Arias porque si de algo se está cuidando el ex gobernador es de estar cerca de los malos sin remedio aunque no libre de culpas, es una jugada muy interesante que se da en el tablero rojo regional.

Di Martino está aquí… el ex Alcalde de Maracaibo está en Venezuela, específicamente en Caracas. Se integró al trabajo que hace la Constituyente según me comentan. ¿Qué hace Di Martino de vuelta? Ciertamente tiene su familia acá en Maracaibo y es muy natural que vuelva pero verlo en Caracas luego de un artículo tan certero en el que mencionó que el Presidente Maduro no puede ser gobernador del Zulia y alcalde de Maracaibo al mismo tiempo, da mucho qué pensar.

Despedida… Jesús Moreno, gerente de mercadeo de NCTV lo agarró la revolución de las sotanas que invade el santo canal. Pájaros de esos que vuelan en las matas que están en el estacionamiento de la sede de NCTV me lo cantan. ¿Qué irá pasar con ese negro? Sigamos atentos porque vienen cambios y a más de uno le dirán “muchas gracias pajarito”.

La frase… “Estamos mal… Ya es nuestra responsabilidad. Yo no lo voy a tapar, no lo voy a negar”, Nicolás Maduro, Presidente de la República el pasado sábado en una alocución con respecto al desempeño de las empresas del Estado. Como dicen los abogados: A confesión de parte relevo de prueba.

El fracaso anunciado… El Frente Amplio en el Zulia no levanta. La conformación de esa instancia sólo se hizo para cumplir con un requisito “moral” con Caracas y decir que aquí en el Zulia se hace política pero no, no es así. El Frente no funciona, el Frente no sirve, el Frente no inspira, al Frente nadie lo atiende y nadie le para bola. Esta semana hicieron una invitación a notables periodistas -a mí no me invitaron y tampoco hubiera ido- y comunicadores y opinadores de la región para una exposición o presentación de propuestas y como siempre fue un fracaso; NO LE FUE NADIE. ¿Puede haber mayor demostración de desinterés? Allí se están perdiendo los cobres que los pocos crédulos de fe están poniendo; el único que se está llenando es el que los está recibiendo y no es la doctora Ada Rafalli por si están pensando que es ella la de la botija.

Gracias Colombia… La República de Colombia abrió una nueva jornada para otorgar Permiso Especial de Permanencia a más de 440 mil hermanos venezolanos que podrán ahora tener acceso al trabajo y la salud y con eso, acceso a la esperanza de hacer dinero y seguir su camino a los diferentes países donde tienen fijado su destino o echar raíces con dignidad en esta tierra hermana. Gracias Colombia, gracias.

Colegas, les advierto… en el sector empresarial hay mucho vivito que sólo quiere recibir y no dar y mucho menos pagar lo que cuestan nuestros servicios. No coman de ojitos lindos ni de caras bonitas. Cobren todo por adelantado y no hagan rebajas. Bueno, hasta la semana que viene.

DC / Yrmana Almarza | @Yrmana