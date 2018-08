Marta Sánchez quedó en ropa interior en el escenario

La cantante Marta Sánchez subió al escenario de Torre la Vega, una localidad de su natal España, no se imaginó que sufriría tremendo accidente que la dejaría totalmente expuesta en el escenario. Todo ocurrió cuando, durante su interpretación del tema “Critical”, sufrió un percance con su vestuario y quedó con los pechos al aire antes los cientos de espectadores que presenciaban su actuación, según informaron diarios españoles.

El traje plateado con cuello halter que la cantante portaba se desabrochó de la parte del cuello; así la parte superior se deslizó y dejó al descubierto el body transparente negro que estaba debajo y que, a su vez, permitió que la parte frontal de la ex vocalista de Olé Olé quedara totalmente expuesto; trato de arreglarlo pero no tuvo éxito. Sin embargo, eso no fue impedimento para que mostrara su profesionalismo y continuará con su presentación.

Para ayudarla, un miembro de su equipo le llevó una chamarra dorada para cubrirse mientras concluía con la tema, pero antes, tomó el resto del vestido y lo convirtió en una falda. Al finalizar, la intérprete de “Bailando sin salir de casa” estalló en carcajadas y no dudó en hablar al respecto.

“Bueno ¿qué pasa? Este tema ni de coña lo paro yo por un vestido”, advirtió Sánchez al público. “Con lo que me gusta a mí ‘Critical’, vamos”.

Posteriormente, Marta Sánchez dejó caer por completo el vestido y se quedó únicamente un pantalón corto que llevaba debajo y unas altísimas botas.

“Joder, ¿quién me quita el vestido del todo?”, bromeó. “Ya que estamos… ¡pues nada! Trending topic. Bueno, ¿qué? ¿Seguimos o qué? Ya se ha acabado el show, ¿qué pasa?”.

DC/Peopleenespañol