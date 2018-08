Marco Rubio tras médicas económicas: El objetivo de Maduro es acabar con el sector privado

Marco Rubio, senador estadounidense del partido republicano, aseguró este lunes que las medidas económicas ejecutadas por Nicolás Maduro perjudicarán al sector de empresarios privados en Venezuela.

“Los movimientos realizados por Nicolás Maduro están causando un daño severo y duradero al sector privado en Venezuela. Las medidas no son accidentales. Su objetivo es eliminar al empresariado privado y hacer que el régimen tenga control completo de la economía y de la vida de las personas. Pero fallará”, dijo Rubio mediante su Twitter.

La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) informó el pasado sábado que han sido detenidos más de 200 personas por presuntos ilícitos económicos como remarcaje de precio, especulación, acaparamiento y “boicot” de la economía.

La institución expresó que más de 500 comercios han sido multados luego de la publicación de los precios “acordados” en Gaceta Oficial.

