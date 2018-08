“Luchamos juntos o nos matan por separado” Por Ángel Machado (@angelmachadove)

Sí quizás la frase es fuerte, quizás se lee épica o parece sacado de alguna película heroica de Hollywood y, la verdad es que esa frase me la encontré en una pared de un edificio viejo en Maracaibo. Esa frase que está cargada de elementos fuertes pertenece al Che Guevara, y en este momento de la historia venezolana es muy cierta.

Si los venezolanos, absolutamente todos, políticos, empresarios, médicos, maestros, trabajadores, estudiantes, sacerdotes, monjas, y en especial, aquellos ciudadanos que se quejan de todo, pero no proponen ni activan; no entendemos que la libertad, la democracia y el futuro de nuestro país y de las próximas generaciones pasa por dejar de lado las diferencias, los complejos y especialmente el ego, Maduro y su dictadura no solamente van a superar la barrera del 2018 sino que se quedará por varias décadas más en Miraflores.

Si Maduro sigue en el poder no es porque es un excelente gerente, ha demostrado que no lo es, Maduro sigue en el poder por la incapacidad de la oposición para ponerse de acuerdo en un solo punto, que no es otra cosa que activar los mecanismos para salir de Maduro.

Todos tenemos una cuota de responsabilidad en el atornillamiento de Maduro. Y quizás sobre los cuales pesa más esa responsabilidad es sobre los partidos políticos, porque hemos permitido que las diferencias que son muchas y profundas, sean expuestas en público y lleguen al seno de la Asamblea Nacional.

Hemos permitido que Falcón asumiera una candidatura presidencial para legitimar a Maduro y luego de ese show, lo invitamos a la Unidad para escucharlo. Tenemos otros partidos que están comprometidos con la libertad sin lugar a duda, pero tienen dirigentes que le hacen el juego a la dictadura; votan a favor de alcaldes chavistas en sus cámaras municipales, faltan a sesiones importantes de la AN, tienen alcaldes que apoyaron a Falcón en la farsa de mayo y la lista es interminable.

Los partidos políticos hemos permitido que las diferencias sean más importantes que nuestras coincidencias y eso es un error garrafal que la dictadura ha aprovechado para dividirnos.

Esta misma semana la oposición mostró signos de vida y convocó a un paro de 24 horas y a pesar de que la convocatoria carecía de elementos, era una oportunidad para demostrar unión y cohesión. Lastimosamente la central de empresarios unificados en Fedecámaras decidieron no acatar el paro, principalmente por miedo a ser confiscados e intervenidos por Maduro y sus gobernadores.

Los empresarios olvidaron que estamos en dictadura y en este régimen todos tenemos un número, tarde o temprano seremos víctima de este sistema, así que de nada sirve apertrecharse cuando en cualquier momento un cuerpo de seguridad te abrirá a la fuerza la santamaría de tú comercio y tú local será parte del Estado.

Escribí este par de ejemplos no con la intención de herir susceptibilidades dentro de la Unidad o de los empresarios, todo lo contrario lo hice en el ánimo de poder generar una especie de debate interno en ustedes y para que nos demos cuenta que juntos somos y somos fuertes.

¿Acaso Mandela o Luther King pudieron solos? Obviamente no, lograron sus hazañas por la fuerza de millones que los apoyaron.

Mis hermanos nos unimos a pesar de las diferencias que tenemos o la dictadura nos mataran uno a uno por separado.

¡Sigamos avanzando con firmeza y convicción!

¡Fuerza y Fe Venezuela!

DC / Ángel Machado / Abogado – Magíster en Gerencia Pública – Concejal de Maracaibo – Coord. Político de @VPZulia / @angelmachadove