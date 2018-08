La reacción de Daniel Sarcos con las medidas económico de Maduro

En serio #maduro? Vete al carajo! Sin comida,sin medicinas,sin energía eléctrica,sin hospitales,sin agua,sin seguridad personal ni económica ni juridica,sin respeto a los derechos humanos,sin cedula,sin pasaportes,sin elecciones libres,sin libertad de expresión,sin educacion,sin vías de comunicación, digame alguien en que se han empleado estas últimas dos décadas? solo a destruir un país y a llenar sus bolsillos. #venezuela #libertad #dignidad

