¡Linda! Daniela Alvarado al natural

PECAS… Si, tengo millones de ellas, además puse un filtro en la foto para que se vieran mas marcadas y oscuras, desde que tengo uso de razón tengo pecas, no sólo pecas, también lunares en todo el cuerpo y en los lugares mas raros… Para aquellos que siempre preguntan que tengo en la cara aquí va la definición. Peca (del latín peca, "picadura"), también llamada Efélide (del griego ephēlid- "grano, peca") es una mancha pequeña de color marrón claro de melanina que aparece sobre la piel expuesta al sol, a la que oscurece, al contrario de lo que ocurre con el lentigo simple. Generalmente se usa en plural "efélides". El término coloquial es "pecas".

