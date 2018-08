La respuesta de una guacamaya a un bombero que trataba de rescatarla

En el distrito de Edmonton, situado en el municipio londinense de Enfield (Reino Unido), una guacamaya insultó reiteradamente a un bombero que trataba de rescatarla del tejado de una casa, informa el diario The Telegraph.

El ave había escapado del hogar de su propietario y pasó tres días en el tejado de un edificio cercano. El dueño de Jessie, como se llama la guacamaya, y los especialistas en tratamiento de animales no lograron persuadirla para que bajara del lugar, por lo que este lunes decidieron recurrir a la ayuda del Cuerpo de Bomberos.

Los rescatistas creían que Jessie estaba herida y, con ayuda de una escalera y un recipiente con comida, uno de los bomberos subió hasta donde se encontraba el ave.

Los propietarios le aconsejaron que le dijera a Jessie “Te amo” con el fin de tranquilizarla, y en un principio la estrategia dio buen resultado. Sin embargo, después de que la guacamaya respondiera positivamente a las palabras del rescatista y le contestara que también le amaba, pronto comenzó a espetarle: “Vete a la mierda”.

Poco después, el ave emprendió vuelo a otro tejado, luego a un árbol y finalmente regresó a donde su dueño por su propia cuenta.

Jessie the parrot in now home safe & sound with her owner and she had this to say to the firefighters who came to help her in #Edmonton https://t.co/Th2nlVCq7I pic.twitter.com/3ABkzH2nHY

— London Fire Brigade (@LondonFire) August 14, 2018