La respuesta de Lacava ante denuncia de una habitante de Carabobo

Esta es la respuesta del gobernador del estado #Carabobo, en #Venezuela @lacava10oficial, a un usuario de Twitter que se queja por la falta de servicios públicos BÁSICOS, de la cual es responsable la administración a la que él pertenece. Lacava se ha vendido como un tipo “popular”, “sin tapujos para hablar”, “como un ciudadano más”. Puro marketing político chavista, porque de esta forma escuda sus responsabilidades como gobernador y se comporta como un real cínico. Tal cual como actúa Nicolás Maduro frente a la crisis humanitaria del país #Venezuela #Crisis #RafaelLacava #Carabobo #ElTrigal #Chavismo #Gobierno #Emergencia #Agua #ServiciosPúblicos

