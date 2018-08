La lluvia de estrellas de las Perseidas, en un minuto

Fue una de las noches de mayor actividad en la lluvia de estrellas de las Perseidas de 2018. Si en la pasada madrugada las nubes impedían algo la visibilidad, en la del pasado sábado la atmósfera permitió ver las conocidas como lágrimas de San Lorenzo en todo su esplendor. Las imágenes en time-lapse (cámara rápida) que puedes ver arriba te muestran lo que sucedió en un minuto. Un vaivén incesante de bólidos capturado desde dos puntos con cámaras de alta sensibilidad. Las imágenes han sido cedidas a EL PAÍS por el canal Sky-Live.tv, que se dedica a la divulgación científica y retransmite en directo numerosos fenómenos astronómicos como eclipses o lluvias de estrellas. En la retransmisión en directo de las Perseidas de 2018 ofrecieron señal desde El Anillo (Cáceres) y el Observatorio del Teide, en Izaña (Santa Cruz de Tenerife). Para quienes no han podido, o no han querido madrugar estos días, no está todo perdido: el vídeo de arriba te permite ver de nuevo el hipnotizante fenómeno de las Perseidas.

DC / El País