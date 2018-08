La ITF aprueba nuevo formato de la Copa Davis para el 2019 propuesto por Gerard Piqué

Gerard Piqué obtuvo permiso del FC Barcelona para viajar a Orlando (Estados Unidos), donde defendió este jueves la nueva y revolucionaria Copa Davis impulsada por la empresa Kosmos que preside. Contaba con el apoyo de la dirección de la Federación Internacional de Tenis (ITF), su presidente David Haggerty y el Comité de Copa Davis, pero el acuerdo por 25 años necesitaba la ratificación de la Asamblea General del organismo.

Y el proyecto recibió el aval necesario de dos tercios, consiguió un 71,4% de votos, por el 28,5 en contra. Una Copa Davis radicalmente diferente a la actual, repartida a lo largo de todo el año con eliminatorias en casa y fuera, será una realidad a partir de 2019.

Pique and Kosmos staff celebrating their win in #DavisCupVote. pic.twitter.com/EdPcVMU3N7

— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) August 16, 2018