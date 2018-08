Julio Borges califica como una “farsa” atentado y rechaza detención de Requesens

El diputado a la Asamblea Nacional, Julio Borges, calificó como un “atropello” la detención de su colega parlamentario, Juan Requesens a quien se “le violó” su inmunidad parlamentaria”… “la dictadura aprovecha montaje del supuesto atentado para condenar a la oposición”, señaló.

Borges responsabilizó a Maduro de la crisis que se vive en el país. “Tú eres el culpable del camino de destrucción que transitamos, no busques más responsables”.

“Ni el país ni el mundo te creen la farsa del atentado, todos sabemos que es un montaje para perseguir y condenar a quienes nos oponemos a tu dictadura. Sepultaste la Constitución”, indicó.

. @NicolasMaduro tú eres el culpable del camino de destrucción que transitamos, no busques más responsables. El atropello contra @JuanRequesens es inaceptable y otra gran cobardía de la dictadura que encabezas

.@NicolasMaduro me has acusado de la guerra económica, de la crisis del efectivo, de la hiperinflación, de la escasez generalizada, de trata de blancas ¿Y ahora de la farsa del atentado? No engañas a nadie. El único culpable de la tragedia del país eres tú.

— Julio Borges (@JulioBorges) 8 de agosto de 2018