Josef Martínez marcó el gol del empate en el All-Star de la MLS y se llevó el MVP (Video)

Este miércoles se jugó el partido de exhibición entre la Juventus de Italia el conjunto All- Star de las Major League Soccers (MLS), partido que terminó ganando en tanda de penales el equipo europeo tras empatar 1-1 en el tiempo regular.

La Juventus empezó ganando el encuentro con gol anotado por el joven Andrea Favilli en el minuto 21, pero el venezolano Josef Martínez confirmó su buen momento en la MLS y firmó su nombre cinco minutos en la marcador.

Martínez participó en dos momentos en la jugada del gol, primero recibió un centro desde la derecha pero en vez de hacer el remate hacia el arco, el venezolano prefirió convertirse de pivote y pasarla a uno de sus compañero que venía perfilado de frente a la meta de la Juventus, el arquero rechazó el disparo del volante de la MLS y generó una segunda jugada desde la derecha con otro centro donde el vinotinto en esta ocasión mandó a guardar el balón al fondo de la red.

Asimismo, el venezolano fue elegido como el MVP (mejor jugador) del partido.

VIDEO: Gol de cabeza de Josef Martínez en el Juego de las Estrellas de la MLS ante la Juventus de Turín. El venezolano está ON FIRE: pic.twitter.com/x7MbfhthVp

No matter the opponent 😡@JosefMartinez17 will scores goals. pic.twitter.com/zsgwNKxBKQ

— Atlanta United FC (@ATLUTD) August 2, 2018