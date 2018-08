José Guerra: “Va a potenciar el alza de los precios en aquellos productos que no están dolarizados”

El diputado de la Asamblea Nacional (AN), José Guerra, afirmó que la reconversión monetaria implementada por el presidente de la República, Nicolás Maduro, impulsará el incremento de la inflación y los precios de los productos en el país.

“Va a potenciar el alza de los precios en aquellos productos que no están dolarizados, en el caso de los vegetales, el caso de los bienes que están regulados”, así lo aseguró el también miembro de la comisión de finanzas de la AN en una entrevista en el programa Primera Página, transmitido por Globovisión, en el cual calificó cómo una devaluación la eliminación de los cinco ceros al Bolívar. A su vez indicó que pese a esto “los precios de los productos no van a quedar iguales”.

Por otro lado, el economista se refirió al incremento del combustible, el cual considera que es impagable, “la mayoría de los venezolanos estaría arruinado por el aumento de la gasolina”, lo cual según Guerra tras el aumento “un litro costaría seis millones de bolívares”, es lo que tendrían que pagar las personas que no se registren en el Censo Nacional Automotor iniciado el pasado cuatro de agosto, para acceder al subsidio del combustible a través del carnet de la patria.

Igualmente aseguró “que las empresas no tienen como pagar ese aumento”, del salario mínimo a BsS 1.800, decretado el pasado 17 de agosto por el mandatario nacional.

Por último, Guerra expresó su solidaridad “con la familia del diputado Juan Requesens”, que a su juicio no lo han dejado ver.

Cabe destacar que este 20 de agosto entra en vigencia la reconversión monetaria y en circulación el nuevo cono monetario propuesto por el Ejecutivo, como una medida para potenciar la economía del país.

DC / Globovisión