Johan Santana ingresa al Salón de la Fama de los Mellizos de Minnesota (Fotos+Video)

El lanzador venezolano Johan Santana ingresó al Salón de la Fama de los Mellizos de Minnesota este sábado 4 de agosto en una ceremonia realizada este sábado en el Target Field.

“El gocho” participó en ocho temporadas con los Mellizos de Minnesota en donde ganó el premio Cy Young en dos oportunidades, en 2004 y 2006, y se ganó el respeto de los equipos de las Grandes Ligas.

El ex Alcalde de la ciudad de Mérida, Carlos García compartió la noticia a través de Twitter: “Una noticia que nos llena de orgullo a los Venezolanos, pero en especial a los Merideños. Felicitaciones al Gocho Johan Santana por su ingreso al Salón de la Fama de los Mellizos de Minnesota. Una muestra de lo que verdaderamente somos los Venezolanos. Arriba Tovar!”.

