Jesús de Alva se despidió de Portada’s

Con lágrimas en nuestros ojos te decimos HASTA PRONTO, te adoro amigo, te vamos a extrañar demás, tus chistes no son tan malos Jejejeje tienes todo para triunfar! @jesusdealva

A post shared by Lcda.Gesaria Lapietra C. (@gesaria) on Aug 31, 2018 at 9:06am PDT