Ismael García: Diosdado Cabello es investigado en Fiscalía de EEUU por corrupción, lavado de dinero y narcotráfico

El diputado a la Asamblea Nacional, Ismael García, le salió al paso a lo emitido por Diosdado Cabello en su programa Con el Mazo Dando, señalando que el presidente de la ilegitima Asamblea Nacional Constituyente, es investigado en el Departamento de Justicia del Sur de La Florida en Estados Unidos, por delitos de corrupción, lavado de dinero y narcotráfico.

“No tengo tiempo para ocuparme de supuestos hechos de los que me acusa este nefasto personaje, porque me he dedicado en los últimos tiempos las 24 horas del día a una investigación contra Diosdado Cabello, la cual consigné en el Departamento de Justicia del Sur de La Florida, donde se le involucra de corrupción, lavado de dinero y otros delitos como el narcotráfico.

Considera García que Cabello se aprovecha del supuesto magnicidio para tratar de empastelar la honorabilidad y esfuerzo de los demócratas que “estamos librando de manera activa una lucha en contra del régimen de Maduro y de sus funcionarios corruptos y asesinos, tal y como lo vaticinó Pepe Mújica el pasado 4 de agosto”.

García puntualizó que en las próximas horas presentará al país, la resulta de esta investigación, lo que a su juicio no significará para Diosdado Cabello una sanción más en su prontuario criminal, sino que tanto para él así como para sus testaferros será de gran repercusión por la gravedad de los hechos, al tiempo que aclaró que no había sacado esta información a la luz pública, para no interferir con una investigación seria de un tribunal donde se administra justicia.

Asimismo el diputado de la AN expuso que Diosdado Cabello es uno de los hombres más ricos de Venezuela, y que a lo largo de su paso por la revolución se ha dedicado a amasar una gran fortuna, llevándose por delante y silenciando a todo aquel que le estorbe para sus perversos planes.

“Diosdado Cabello a sabiendas que no saldrá ileso del dictamen del Departamento de Justicia del Sur de La Florida, pretende huir involucrándome en un magnicidio que han elaborado para justificar la persecución y aniquilar a la disidencia venezolana y utilizar las fuerzas del Estado para sacar del medio a todo aquel que denuncie este régimen corrupto y asesino ante Venezuela y el mundo. Pues bien, le digo a Diosdado y a su banda que yo no creo en magnicidios, porque no soy un criminal como tú; pero sí creo en la justicia, esa que pronto te va a acorralar y te hará pagar por cada uno de tus delitos, y te veremos a ti y a Maduro con su braga naranja, preso en una cárcel de máxima seguridad”.

Finalmente el diputado Ismael García, responsabilizó a Diosdado Cabello y a Nicolás Maduro, de cualquier persecución, agresión o violencia contra algún miembro de su familia, al tiempo que alertó al país y al mundo sobre esta.

DC / NP