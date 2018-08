Hormigas forman un “puente colgante” con sus cuerpos para atacar avispas (Video)

En las redes sociales fue publicado un video que muestra la manera en que miles de hormigas forman un “puente colgante” para llegar y poder atacar a un panal de abejas que se encontraba cerca de su “creación”.

Hormigas marabunta o también conocidas como hormigas legionarias protagonizaron el video publicado por Francisco Boni, ingeniero en electrónica de Florianopolis en Brasil.

“Impresionante el nivel de inteligencia de enjambre y computación colectiva para formar el puente” agregó Boni junto al material audiovisual en su cuenta de twitter @FrancisoBoni.

Attack of legionary ants (also known as army ants or marabunta) to a wasp honeycomb. Impressive the level of swarm intelligence and collective computation to form that bridge. pic.twitter.com/StvDkmv8x8

— Francisco Boni (@boni_bo) August 5, 2018