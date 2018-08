Gobernador de Sucre: No hay víctimas qué lamentar

Hemos sido afectados está tarde por un sismo de más de 6 grados , con epicentro en la localidad de Yaguaraparo,Municipio Cajigal, del Estado Sucre . Gracias a Dios ninguna víctima que lamentar , llamamos a nuestro pueblo de Sucre a la calma,ya recibimos llamada de nuestro presidente Nicolás Maduro,quien está bien pendiente de Sucre ,para cualquier apoyo . Los organismos de seguridad ciudadana se encuentran desplegados, así como protección civil . #Sucre #Venezuela #Paz

