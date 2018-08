Gobernador de Nueva Esparta: “Como hundieron el buque de Conferry, así tienen hundido el país”

Gobernador de Nueva Esparta increpa al Gobierno central por aislamiento de Margarita y Coche Alfredo Díaz: “Como hundieron el buque de Conferry, por desidia y mala gerencia, así tienen hundido el país” A juicio de Alfredo Díaz, gobernador de Nueva Esparta, el hundimiento del buque Tallink Express, de la naviera estatal Conferry, es la perfecta metáfora de lo que ha hecho el Gobierno nacional con los procesos de expropiaciones en Venezuela y exigió tomar medidas urgentes para proteger al pueblo neoespartano de la inminente incomunicación con tierra firme. “Cada día es más difícil el traslado de los venezolanos a través de cualquier medio de transporte; imagínense para los margariteños y visitantes que ahora tienen un buque menos. Cuando menos lo esperemos quedaremos totalmente atrapados y aislados en Nueva Esparta”, dijo. Díaz hizo un llamamiento al Gobierno nacional para reactivar cuanto antes el transporte marítimo desde y hacia las islas de Margarita y Coche, recordando que el estado Nueva Esparta depende de los ferrys tanto para el turismo como para el abastecimiento. Considera que la mejor alternativa es abrir oportunidades de inversión para el sector privado, pues “Conferry está hundida y es únicamente por la desidia y la incapacidad gerencial que ha demostrado el Gobierno nacional en todo lo que toca”. Hace siete años el entonces presidente Chávez expropió Conferry porque decía que era “un desastre y tenía toda su flota paralizada”. Actualmente el ferry “Virgen del Valle II” es el único prestando servicios y sólo realiza dos viajes por día. En 2016 el buque “Carmen Ernestina” se hundió en el terminal de Puerto La Cruz y desde ese mismo año también Coche se quedó sin el “María Libre”, dejando a sus pobladores en penurias. “Hoy se hundió el Tallink Express, como hundida tienen a toda Venezuela”, afirmó Díaz.

