Gaby Arellano pide activar el protocolo de crisis humanitaria ante aumento de refugiados venezolanos en América Latina

La vicepresidenta de la Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea Nacional, diputada Gaby Arellano, se trasladó a la Frontera colombo-venezolana, tras cumplirse 3 años de su cierre, decisión del régimen de Nicolás Maduro que condenó a la miseria a los venezolanos.

La parlamentaria indicó que hasta la fecha, hay “1 millon 500 mil venezolanos en calidad de refugiados en Colombia, 579 mil en Ecuador, 400 mil en Perú y 300 mil en Argentina, cifras dadas por los departamentos de migración de cada uno de los países. Estamos hablando de más de 2 millones 779 mil desplazados en América Latina huyendo de la desidia que representa Nicolás Maduro”.

“Es necesario la activación urgente del protocolo de ACNUR para el caso de crisis de refugiados. Los venezolanos que salen por la frontera colombo-venezolana no son simples migrantes, son refugiados, que huyen del territorio venezolano por miedo, para no morir de hambre, por falta de medicamentos o para que la inseguridad no acabe con sus vidas. Por eso, hacemos un llamado a la activación del Corredor Humanitario en la Frontera entre Venezuela y Colombia”.

Gaby Arellano ratificó que es necesaria la activación de este protocolo en toda América Latina, debido a que “día a día vemos familias desplazarse, inclusive caminando por distintos países de la región para poder conseguir comida, ya que en el régimen fallido de Nicolás Maduro no les garantiza bienestar, ni seguridad de vida”.

DC / NP