Frente Amplio Venezuela Libre Zulia convoca a la ciudadanía a unirse al paro nacional

Desde el mercado de Santa Rosalía, ubicado en el centro de Maracaibo, el Frente Amplio Venezuela Libre Zulia anunció su respaldo a la convocatoria a paro y protesta nacional prevista para este martes 21 de agosto. Convencidos de que “Venezuela no aguanta más” gremios, partidos políticos, organizaciones no gubernamentales y sociedad civil, que hacen vida en el Frente, invitaron a la ciudadanía a asumir que la lucha debe darse en “Unidad y desde la calle”.

“El Zulia recoge el reclamo y se suma al paro y protesta nacional. El pueblo desde mañana mantiene la lucha en la calle, los distintos sectores acompañando a nuestro país por el futuro que por justicia nos merecemos” manifestó Alejandro Castro, representante de Fetrazulia.

Castro fustigó que en la actualidad, sean los venezolanos quienes deban exiliarse, al ser “expulsados” de su propia tierra. “Nuestro país acobijó a cientos de extranjeros que consiguieron una vida digna, nuestros hijos también merecen conocer ese país de oportunidades y eso es lo que le reclamamos a Nicolás Maduro. Queremos lograr el cambio, queremos recuperar la democracia”.

“O nos unimos o nos jodemos”

La afirmación la realizó la diputada a la Asamblea Nacional, Desiree Barboza, quien responsabilizó de la tragedia nacional al “usurpador y corrupto Nicolás Maduro”, cuyo “paquetazo” producirá más hambruna y traerá “más miseria” y desempleo. “Más empresas tendrán que cerrar, sin contar las que hoy están en cierre técnico. Maduro habla de que mil 800 bolívares soberanos cubrirán la canasta básica, pero todos sabemos que eso es falso porque los precios seguirán subiendo por la hiperinflación”.

Invitó a los zulianos a sumarse al paro por “dignidad”, tratándose, a su juicio, de un asunto de supervivencia. “No es un tema de partidos, es un momento donde todos tenemos que ser solidarios entre nosotros. Vamos a rebelarnos ante la dictadura. No estamos dispuestos a entregar a Venezuela. Todos debemos sumarnos, porque todos estamos sufriendo. Iniciamos una nueva etapa de lucha y protesta nacional que no debe detenerse hasta lograr la salida del dictador. El Zulia está dispuesto a estar al frente hasta lograr que Nicolás Maduro se vaya del poder”.

La salida es que Maduro se vaya

El gobernador electo del Zulia, Juan Pablo Guanipa, insistió en la necesidad de que Nicolás Maduro salga del poder, por lo que manifestó que la estrategia unitaria debe apuntar hacia esa exigencia. En su opinión, Maduro no tiene ninguna intención de cambiar la situación en la que se encuentran los venezolanos. “Todos tenemos la responsabilidad de luchar para cambiar esta situación. No merecemos vivir esta tragedia, merecemos calidad de vida. Lamentablemente con Nicolás Maduro no hay ninguna intención de que eso se logre. Mientras Maduro siga en la presidencia la salida es que él salga, la salida es que él se vaya”.

Explicó que la convocatoria de este martes es a un paro ciudadano que buscará unir al pueblo venezolano en rebelión. “Venezuela va a paralizarse, a demostrar que somos un país que está luchando por rescatar la democracia. Estaremos anunciando nuevas acciones en concordancia con todos los sectores del país, con las que el pueblo venezolano demostrará que está levantado. Asumamos que Venezuela somos todos, que estas medidas nos afectan a todos por igual y que nos seguirán afectando mientras no logremos la libertad”.

