Falleció el comediante venezolano Cayito Aponte

Cuando un artista se va duele. Duele porque los artistas son la cara más limpia y noble que un país puede presentar. Como la cara de Aretha Franklin, quien podía verse en un difícil pero impresionante performance tocando blues en el piano e improvisando con su extraordinaria voz. Así era la voz de Cayito: extraordinaria, pero además con una facilidad para pasarla de la más exigente área de ópera hasta el más divertido de los personajes. Porque así era su calidad humana y su habilidad para hacer reír. Ese era Cayito Aponte, amigo y maestro. Un artista de los que poco a poco nos acostumbramos a no ver.

