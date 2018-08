Elimar Díaz: Corpoelec ha ejecutado en Zulia la tortura colectiva más grande de la historia

Sin precedentes en la historia de Venezuela; así definió la diputada Elimar Díaz, los apagones de 16, 24, 37, 48 horas y más registrados en el Zulia desde el pasado jueves 9 de agosto.

Durante la marcha “El Zulia sale a la calle a reclamar sus derechos” realizada este miércoles en la ciudad de Maracaibo, la parlamentaria ratificó que la crisis eléctrica es “consecuencia de la corrupción ineptitud, ineficiencia e incapacidad del régimen en la materia”.

“Corpoelec ha ejecutado en Zulia la tortura colectiva más grande de la historia de Venezuela. Hemos pasado hasta 48 horas seguidas sin electricidad y bajo altas temperaturas durante el día y la noche; además se han dañado los alimentos que con tanto sacrificio compra la gente para medio comer”.

Refirió que el oeste de Maracaibo ha llevado la peor parte de la “tortura colectiva” pues desde el viernes sólo han tenido electricidad ocho horas y de manera intermitente.

A la marcha que llegó al Ministerio Público, estuvieron presentes además de la sociedad civil del estado y afectados, el ex gobernador Manuel Rosales; los ex alcaldes de Maracaibo, Eveling Trejo y Daniel Ponne y diputados de la Asamblea Nacional.

En la Fiscalía consignaron un documento donde exigen que se investigue e informe a los zulianos: ¿Cuál es la inversión en el sistema eléctrico?, tiempo de ejecución de los trabajos, establecimiento de un plan de racionamiento, responsabilidad en la quema de miles de artefactos eléctricos y pago a los afectados, ¿Cuál es la situación de la estructura del Puente?, ¿Qué daños tiene?

Pica y se extiende

A decir de Díaz, la crisis eléctrica pica y se extiende, pues los apagones ya no sólo ocurren en el Zulia, sino en varias ciudades de Venezuela.

“Esto se le escapó de las manos al régimen. Los cortes de electricidad ahora son en Caracas, Valencia, El Hatillo, Vargas, Miranda, Falcón como hemos visto en las últimas semanas. Esto no es “sabotaje” como alegre e irresponsablemente dice Motta Domínguez y Omar Prieto; esto es la consecuencia de años de corrupción en lo que en materia de electricidad se refiere; no invirtieron en el Sistema Eléctrico Nacional”.

Indicó la diputada que la solución para esta crisis la hay, y no es “empatando cables con teipes” para que exploten como ocurrió en el Puente sobre el Lago; la solución es darle mantenimiento a lo poco que sirve y recuperar lo que está fuera de servicio.

Ratificó que con el dinero que se genere con la venta de petróleo durante 20 días se puede solucionar el caos siempre y cuando llegue a su destino.

Finalmente, la joven parlamentaria de la AN, señaló que los zulianos no callarán ante los atropellos, torturas, sañas y delitos de cualquier índole; por eso marcharon una vez más de manera pacífica para expresar el rechazo y repudio a la crisis eléctrica y para pedir soluciones, no “pañitos de agua caliente, ni cuentos cubanos como el famoso sabotaje”.

“Ante el silencio y complicidad del ciudadano gobernador del Zulia, pues aquí estamos nosotros, el pueblo zuliano, los afectados; alzando la voz y exigiendo soluciones y respeto a nuestros derechos”.

DC / NP