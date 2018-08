El video de la banda el Tren de Aragua que desató polémica en las redes sociales

La mayoría de ese grupo delictivo está desarticulado, lamento mucho que este portal de noticias utilice vídeos viejos para generar zozobra a nuestros usuarios en redes sociales. CICPC. En mis redes sociales están todas esas publicaciones.

A post shared by Douglas Rico (@douglasricovzla) on Aug 27, 2018 at 9:24am PDT