El testimonio de un jubilado del IVSS: “Me voy a morir de hambre” (Video) #29Ago

Uno de los pensionados de avanzada edad que se reunieron frente al Instituto Venezolano del Seguro Social (IVSS) en el centro de Caracas, para protestar contra las incongruencias respecto al pago de sus pensiones, relató sus padecimientos a causa de la crisis económica y teme que pueda morir de hambre.

¿Qué puedo hacer, Dios mío? ¿A dónde acudo ¿a Dios? Señor ayúdame, necesitamos que la Virgen María nos oiga si no nos oye el presidente ni nadie en este país. Me voy a morir de hambre, ¿con qué como? No tengo dinero, no tengo pensión, tengo que andar pidiendo dinero”, dijo el jubilado entre lágrimas.

El pensionado resaltó que durante 45 años trabajó en ferreterías y en todo ese tiempo pagó el seguro para intentar vivir de con ese salario.

“45 años pagando seguro y ahora viene ese señor a quitarnos, a maltratarnos y dejarnos. Yo estoy dispuesto a morir en las calles, ahí viene la policía, que venga la guardia, es lo mismo morir en la calle tiroteado por estos bandidos que morir de hambre”, aseguró.

🎥 [VIDEO] Este abuelo venezolano, entre lágrimas, le ruega a Dios y al Presidente ser escuchado. “Me voy a morir de hambre… no tengo dinero, no tengo pensión” https://t.co/3df6zD18Am pic.twitter.com/ddHeQFeft0 — NTN24 Venezuela (@NTN24ve) August 29, 2018

