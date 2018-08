El huracán Lane es la mayor amenaza climática que afronta Hawái en casi tres décadas (Video)

El poderoso huracán Lane, actualmente de categoría 4, que se aproxima a Hawái, podría convertirse en el primero importante que toca tierra en las islas en 26 años.

Los huracanes rara vez tocan tierra en Hawái, siendo solo dos los casos importantes registrados en la historia moderna, recuerda CNN. El primero fue el huracán Dot, que llegó a las islas en 1959, mientras que la última gran tormenta que azotó el estado fue el huracán Iniki, que en 1992 golpeó la isla de Kauai, dejando seis muertos y causando daños de miles de millones de dólares.

Entretanto, meteorólogos advierten que Lane podría impactar directamente en una o en más de las islas a finales de esta semana, pudiendo causarle al estado de Hawái “un daño serio” o incluso “récord”.

#HurricaneLane in the early morning hours near #Hawaii. The crew of the @Space_Station sends much aloha to everyone there. pic.twitter.com/raPh37MZH9

— Ricky Arnold (@astro_ricky) August 22, 2018