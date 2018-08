El Gato Briceño @JoseGBricenot: Soldados Sin Patria, Cataclismo Económico

Como puede ser posible que entre generales y almirantes se contabilizan más de mil ( 1000 ) y no haya uno que invocara la Constitución Nacional vigente en su artículo 328 que reza: “La Fuerza Armada Nacional constituye una institución esencialmente profesional, sin militancia política, organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberanía de la Nación y asegurar la integridad del espacio geográfico, mediante la defensa militar, la cooperación en el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional, de acuerdo con esta Constitución y con la ley. En el cumplimiento de sus funciones, está al servicio exclusivo de la Nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna. Sus pilares fundamentales son la disciplina, la obediencia y la subordinación…”

El pasado sábado 11 de los corrientes, el narcodictador venezolano convocó a la cúpula militar de las cuatro fuerzas (generales y almirantes) de las FANB, para manipularles con lo que nunca ha debido decirle a unos oficiales formados e instruidos en la Academia Militar de Venezuela. Aparte de ser ofensivo a la dignidad humana, es una afrenta al ejército que fundó el Padre Libertador Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Ponte y Blanco. Quiero citar textualmente lo dicho por el mequetrefe narcobandolero Nicolás Maduro: “Yo entiendo que en la familia militar pudieran existir, en sus núcleos familiares, personas que no están de acuerdo con el gobierno, que se han dejado contaminar por la política, pero les pido lealtad completa, total, es preferible que un militar, y discúlpenme que lo diga así, que un militar deje de visitar o evite a esa parte de la familia a tener que ver perdida su carrera por una imprudencia, con esto yo voy a ser muy estricto y he girado instrucciones precisas para que se evite que seamos infiltrados o permisivos con quintas columnas; sus familias debe ser consecuentes con ustedes y pensar en ustedes antes que en quienes quieren destruir a la revolución”.

Sumado a esto el miedo, el chantaje, la retórica, la amenaza permanente de quienes saben que mienten y que nunca han tenido la razón. Lo hacen para aferrarse al poder y poder continuar saqueando las riquezas de nuestro país. Poseen la fuerza que dan las armas pero no tienen ninguna legitimidad y aún así llevan las riendas de nuestro destino.

La confusión es el arma que mejor saben empuñar estos desalmados para generar permanentemente el caos en Venezuela. La crueldad en su máxima expresión es su especialidad. Juegan con el desconcierto en lo social, en lo político, en lo económico, en todos los aspectos. Es el macabro plan de la anarquía inducida. No hay otra interpretación. Poco a poco, desde los primeros años los venezolanos vivimos golpeados durante la gestión de la narcodictadura entre Chávez, Maduro y los esbirros de la secta narcocorrupta, que crearon dando como resultado una torre de Babel a la N potencia. La incertidumbre y la inestabilidad son política de estado. Son los perfeccionistas del desastre planificado, la siniestra forma de destruirnos como país.

Lo que fuera la gloriosas F.A.N, hoy su cúpula militar convertida en una tropa de arrastrados reptiles que perdieron su dignidad por 4 dólares y por lo más rechazado por la humanidad, ser integrantes, lugartenientes al servicio de los carteles de droga que controlan el 70 % de la distribución del planeta, como lo son el Cartel de los Soles liderado por el “hampón” internacional Diosdado Cabello Rondón y el Cartel de Los Flores comandado por la cónyuge del mequetrefe Maduro.

O sea, un general o almirante tiene que divorciarse si su esposa le habla mal del narcorégimen, dejar el cariño, el gran amor y afecto del ser humano como son nuestros padres, si le le hablan mal de la revolución. Estoy muy seguro que esto no sucede en ningún país del planeta y mucho menos con la presencia del garante de la constitucionalidad como lo es el fiscal general de la República y el presidente del Tribunal Supremo de justicia. Estos representantes de las instituciones en Venezuela demostraron ser más narcobandoleros que el mismo dictador.

El holocausto que vive mi patria no tiene parangón en la historia de la humanidad. Lo vuelvo a repetir, esto no es un problema de los venezolanos nada más. Es un problema de la humanidad. Los malvivientes que nos gobiernan, están suministrando grandes cantidades de minerales a los países comunistas y terroristas para aumentar su capacidad nuclear- bélica. Uranio, coltán y torio. De no actuar a tiempo las democracias del mundo, la pagarán muy caro.

El intento sucedido el 04 de agosto (El “Raticidio o Tiranicidio”) debe repetirse para poder rescatar la patria.

Por otra parte y dándole continuidad a la búsqueda desesperada de los dólares como sea y donde sea, los bellacos han anunciado algunas medidas para implosionar lo que quedaba de productividad en el país: El Paquetazo Rojo, el

Viernes Negro, la eutanasia, muchas denominaciones ha tenido esta bomba que lanzaron terminando esta semana y cuando aún no se ha concretado la implementación del nuevo cono monetario, que ya es una barahúnda para confundir y crear más desconcierto, exponen al país unas decisiones que aunque resulte difícil creer, empeoran superlativamente la ya paupérrima situación actual. Es el cataclismo económico. Destacan su ineptitud y estratégicamente barajan rápidamente las medidas para confundir. Por ejemplo dan al dólar un valor más alto que el Paralelo actual (6000 bolívares) reconociendo la realidad. En segundo término dicen que el nuevo sueldo mínimo es de 1800 bolívares lo que hasta el día 20 será de 180 millones de Bolívares. Es de todas todas una fórmula mágica para cerrar las empresas que aún quedan produciendo, pues no van a tener capacidad para hacer pagos de nóminas y obvio ellos lo saben y por eso dicen “ nosotros asumiremos el subsidio a las pequeñas y medianas empresas”, pasó adelantado para apoderarse más temprano que tarde de las mismas. En resumen, quieren obtener dinero como sea y sin articular medidas con coherencia. Es una maraña de decisiones al azar.

Consecuencias e incoherencias del cataclismo económico, cualquier comerciante o consumidor lo ve clarito sin mucho estudio:

*Desempleo al máximo

*Fuerte incremento de impuestos y aumento salarios quebrará la incipiente productividad nacional

*Inflación aumentará por horas

*Anclar la moneda a algo inexistente(Petro=cero)

Hermanos de la Asamblea Nacional, retomen sus actividades, no es tiempo de recesos, es tiempo de acción, el paro inducido está allí plasmado, no hay otra opción que hacerlo realidad. Los dirigentes políticos y gremiales tienen la batuta para dirigir a un pueblo hacia su liberación. Paro nacional indefinido ya.

Mi fuerza está intacta y determina mi pasión por apoyar toda iniciativa de romper las cadenas del yugo cubano y destruir a la cofradía que nos oprime. Desde mi cárcel del exilio me testeo con lo único que me queda MI PLUMA Y MI PALABRA

José Gregorio Briceño Torrealba

“El Gato” Briceño

Ex-alcalde, Constituyentista, ex-diputado AN, y ex-gobernador del Estado Monagas. Luchador incansable por el rescate de la democracia en mi patria VENEZUELA.

