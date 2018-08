El Gato Briceño @JoseGBricenot: Mequetrefes Asesinos cometen Atentado Colectivo

Vista la noticia desde diferentes ángulos y sin mayores análisis podemos concluir que no queda lugar a dudas que si fue un atentado. Aunque normalmente son muy buenos actores, mentirosos, farsantes, violadores de leyes, en esta oportunidad tan sólo al ver el ridículo que hicieron sus soldaditos, podemos concluir los errores cometidos por los camarógrafos al distraer la atención de la transmisión y enfocar a la formación en los patios de la tropa, mientras sucedía la confusión en la tribuna presidencial. Fue una mala idea ya que allí nos dimos cuenta de qué clase de tropa es la que custodiaría a la Revolución en caso de una intervención extranjera. Vimos a la envalentonada Guardia Nacional, que armados hasta los dientes asesinan jóvenes en las protestas, correr como unos vulgares cobardes rompiendo filas para resguardarse por el ruido de una explosión. La verdad es que semejante ridiculez en cadena nacional no está muy acorde con sus actuaciones regulares. Quedó demostrado ante el mundo lo vulnerables que son tanto la seguridad del “cucuteño”, como la valentía real las Fuerzas Armadas Nacionales (FAN).

Innegablemente somos muchos los que deseamos ver los autores materiales del atentado colectivo contra los venezolanos, contra los niños que mueren de desnutrición, contra la vida de los ancianos que no consiguen medicinas y mueren de mengua, contra la libertad de expresión, contra la producción nacional, contra la patria sean eliminados . Es una cuestión elemental de defensa propia. Todos tenemos el derecho de defendernos contra cualquier agresión y es un acto legítimo y protegido por las leyes (COPP Artículo.65). Hoy los que organizaron esos atentados tienen suficientes razones para hacerlo y yo debo complementar algunas: Hemos intentado conciliar y mediar, protestar para quejarnos y para disentir de la forma en la que han llevado nuestro país a la debacle, al hundimiento, a la ruina, ¿Es que no está claro que la fuerza o la violencia se justifican para ser libres? La fuerza de la civilización contra la violencia de la barbarie que representan estos “malvivientes”. No hay ley internacional que respeten, no hay acuerdo que hayan firmado que logren cumplir, toda su actuación es basada en la protección de sus prerrogativas en el poder, de mantener sus espacios en las redes del narcotráfico y en manejar la corrupción con nuestras riquezas naturales .

Cabe recordar algunas de sus negativas a resolver la horrible realidad que crearon: Negaron y se burlaron del referéndum del 2016, la contundente victoria de la oposición de las elecciones parlamentarias del año 2015 y no la respetaron, siguen esperando los diputados del Estado Amazonas por la justicia revolucionaria, ya que no los dejaron incorporar para evitar la mayoría calificada en la Asamblea Nacional y ya tienen la mitad del periodo, el nombramiento de rectores del CNE, quienes también tienen sus periodos caducados, nombraron un Tribunal Supremo de Justicia como les dio la gana, violando la Constitución y siendo militantes del partido de gobierno (PSUV ) en las gobernaciones y alcaldías que perdieron, le nombran un gobierno paralelo en cada estado “perdido” y les intervienen las policías y les bloquean los recursos, inhabilitan a los opositores con la pena máxima de 15 años como establece la ley, o como sucedió en mi caso que es único en Venezuela, me inhabilitaron para toda la vida. Al político de la oposición que esté inhabilitado y pacte con el gobierno, lo habilitan inmediatamente como paso recientemente con un candidato a la Gobernación.