El Gato Briceño @JoseGBricenot Denuncia: La Venezuela dispersa, exilio y fuerza

Las críticas caben pues a Henry. Nadie le dijo desde el exterior que ofreciera lo que no debía. Usted afirmó cuando asumió la presidencia de la AN que Nicolás Maduro duraría máximo 6 meses en el poder. Millones de venezolanos lo apoyamos, también usted y su partido apoyaron el plebiscito del 16 de julio del 2017 en el cual se aprobó el desconocimiento de la Asamblea Nacional Constituyente cubana por mas 7.600.000 y sin embargo 4 gobernadores militantes de su partido, en donde todas las decisiones se toman con su consentimiento si la reconocieron al juramentarse ante dicha ilegítima instancia. Aparentó que los había expulsado y el tiempo determinó que fue mentira, tan es así, que ellos siguen hablando en nombre de su partido. Ninguno de los exiliados que yo recuerde le dimos esas órdenes de reconocer la ANC cubana. Ninguno de los exiliados opinamos de las cuestiones internas de su partido, indistintamente que usted tenga 25 años consecutivos siendo el secretario general nacional de Acción Democrática. Usted ha tenido la “dicha y la super suerte” que el narcoregimen no le ha allanado su hogar, no le han tocado a ningún miembro de su familia y por eso yo no lo voy a irrespetar y jamas afirmaría que usted sea un “colaboracionista” del narcoregimen. Pero es realmente una “pataneria” exaltar su abnegación al permanecer en el país, disminuyendo la tarea de los políticos exiliados.