El Abierto de Francia veta el traje posparto de Serena Williams

Bernard Giudicelli, presidente de la Federación Francesa de Tenis, declaró que el traje posparto que la tenista estadounidense Serena Williams usó este año en el torneo Roland Garros estará prohibido en el Abierto de Francia.

En una entrevista para la edición número 500 de la revista Tennis Magazine, Giudicelli sostuvo que dicho vestuario “ya no será aceptado”, pues “hay que respetar el juego y el lugar”. Indicó que el Abierto de Francia está introduciendo un código de vestimenta para regular los uniformes de los jugadores, para luego añadir: “Creo que a veces hemos ido demasiado lejos”, reportó AP.

Williams estrenó ese traje en el Abierto de Francia este año, unos meses después de que naciera su hija. El vestuario, que se asemeja a los de las historietas, fue diseñado para prevenir coágulos de sangre, y la deportista confesó entonces que la hacía sentir como una “superheroína”.

