EEUU se retiró de comisión de la ONU por violación de DDHH en Venezuela

La representación de Estados Unidos ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) anunció este jueves su retiro del Consejo de Derechos Humanos del organismo debido a la incapacidad de abordar la violación de derechos humanos que, a su juicio, son cometidos en Venezuela.

Nikki Haley, embajadora de Estados Unidos ante la ONU, indicó que la comisión ha fallado en manejar diversas crisis de derechos humanos en países como Corea del Norte y La República Democrática del Congo.

Haley también pidió a Michelle Bachelet, nueva comisionada del Consejo de Derechos Humanos, que alce su voz ante los abusos cometidos en Venezuela, Cuba e Irán.

“Le corresponde a la señora Bachelet denunciar estos fracasos en lugar de aceptar el status quo. Esperamos que lo haga”, indicó Haley.

The US withdrew from the Human Rights Council in part because of its failure to address human rights abuses in places like Venezuela, making the Secretary-General’s selection of a new High Commissioner all the more important. pic.twitter.com/70YirkTRfr

— US Mission to the UN (@USUN) August 8, 2018