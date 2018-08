Diosado Cabello acusa a Ismael García de estar involucrado en atentado contra Maduro

El presidente de la asamblea nacional constituyente (ANC), Diosdado Cabello, acusó al diputado del Parlamento opositor Ismael García de estar involucrado en el presunto atentado contra el presidente Nicolás Maduro.

“¿Todavía hay alguien que se deja robar por Ismael García? el tipo es un pillo, es un traidor (…) y está metido en esta conspiración, yo lo dije en estos días, el lunes lo dije cuando me preguntaron: no, no solo es Juan Requesens y Julio Borges”, indicó en su programa de televisión Con el mazo dando.

Cabello dio la declaración luego de mostrar un video del diputado en una actividad que, supuestamente, se desarrolló en Bogotá, Colombia.

El sábado 4 de agosto ocurrió un supuesto intento de magnicidio durante el 81 aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana, celebrado en la avenida Bolívar. Al menos dos drones con cargas explosivas detonaron en las cercanías del evento.

Por el hecho, el gobierno detuvo al diputado Juan Requesens y le quitó la inmunidad parlamentaria, al igual que a Julio Borges.

DC | EFE