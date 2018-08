Demi Lovato: “Quiero agradecer a Dios por mantenerme viva”

A 12 días de haber sido hospitalizada de emergencia por una sobredosis de drogas, Demi Lovato rompe el silencio y, a través de su cuenta de Instagram comparte una conmovedora carta, donde reconoce su recaída, agradece y pide ayuda.

“Siempre he sido transparente acerca de mis adicción. Lo que he aprendido es que esta enfermedad es algo que debo seguir superando y que aún no lo he logrado. Quiero agradecer a Dios por mantenerme viva y bien. Para mis admiradores, estoy eternamente agradecida por todo su amor y apoyo durante toda la semana pasada y más allá. Sus pensamientos positivos y oraciones me han ayudado a transitar en este momento difícil.

Quiero agradecer a mi familia, a mi equipo y al personal de Cedars-Sinai, que han estado conmigo todo este tiempo. Sin ellos, no estaría aquí escribiendo esta carta a todos ustedes.

Ahora necesito tiempo para sanar y concentrarme en mi sobriedad y mi camino a la recuperación. El amor que todos ustedes me han demostrado nunca será olvidado y espero ansiosa el día en que pueda decir que estoy del otro lado. Seguiré luchando, Demi”, dice la cantante en su carta.

Recordemos que Demi, que fue hospitalizada el pasado 24 de julio por una supuesta sobredosis, la cual reconoce en esta carta. Tal como te contamos, cuando sea dada de alta del hospital, Lovato ingresará a rehabilitación, algo que confirmaron algunos medios, como por ejemplo, People en inglés.

La cantante de ‘Échame la Culpa’, no solo recibió el apoyo de su familia, también algunos artistas como su amigo más reciente, Luis Fonsi le enviaron amor a través de las redes sociales, o su ex Wilmer Valderrama, quien la fue a visitar al hospital.

DC / La Opinión