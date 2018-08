Cuatro muertos en un tiroteo en Canadá #10Ago

En la ciudad de Fredericton, ubicada en la provincia de Nuevo Brunswick, se ha reportado un tiroteo que por el momento ha dejado al menos cuatro personas muertas.

El hecho aún continúa y las autoridades prometen proporcionar más detalles próximamente.

Según la cuenta de Twitter de la Policía, los oficiales están haciendo frente al incidente en la zona de la carretera Brookside Drive, mientras que se les pide a los residentes “evitar el área y permanecer en sus casas con las puertas cerradas para su seguridad”. Asimismo, señalaron que la comisaría está recibiendo una gran cantidad de llamadas telefónicas.

Aunque todavía se desconocen las circunstancias del mortal suceso, un reportero local afirmó haber escuchado cuatro disparos en la zona.

