Con este emotivo video Cayito Aponte agradece ayuda para superar el cáncer de vejiga

Emotivo que las circunstancias nos permiten rendir homenajes, reconocimientos, agradecimiento y oportunidad de retribuir tanto buen humor en nuestros hogares, han sido generaciones al que este gigante de las artes alegró y sigue alegrando a la familia venezolana, en su estimada presencia nos emociona y realza lo mejor de nosotros, nos invita sin darnos cuenta que está difícil ocasión es un propósito más de nuestra gloria como país, pues nos presenta una vez más la oportunidad de ser mejores y de la más bendita manera, poder vencer dificultades. Cayito "GRACIAS A Ti" #cayitoAponte #humorvenezolano #radiorochela #venezuela #humoryamor #rolandosalazar #rolandosalazarbueno #humorvenezolano #ayudemosacayito @cayitoaponteoficial https://www.gofundme.com/ayuda-a-cayito-aponte

