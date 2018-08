Colegio en Guárico exige Carnet de la Patria y del PSUV para inscribir alumnos

A los representantes que quieren inscribir sus hijos en la Unidad Educativa Antonio José de Sucre, ubicada en el sector Los Aguacates en San Juan de los Morros (Guárico), les están solicitando el Carnet de la Patria y el del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), así lo denunció una de las madres a la Radio Fe y Alegría.

La representante que se mantuvo en el anonimato manifestó que “esto me parece a mí una falta de respeto, porque no tengo ninguno de los dos. Entonces qué pasa: el niño me va perder los beneficios si le llega el bulto escolar, si le llega la Canaima, si le llega los útiles escolares. No puede ser”.

Destacó que anteriormente solo le solicitaban cédula de identidad, foto del niño y partida de nacimiento pero ahora han recibido esta sorpresa, la cual critica pues considera que están politizando la educación.

Por su parte, la presidenta de la Confederación de Trabajadores de Venezuela seccional Guárico (CTV), Andrea Parra, dijo que “hay otro punto delicado que está afectado a la población estudiantil en el Estado Guárico, y digo está afectado porque ya hay testimonios de los representantes que han recibido mensajes de los docentes del grado de su hijo, donde le están solicitando que se presente a los planteles con el carnet de la patria”.

Parra invitó a los docentes y representantes a denunciar este tipo de hechos que atentan contra la ley ante la Defensoría del Pueblo.

DC | NTN24