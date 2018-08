Chiquis Rivera asegura haber tenido un encuentro paranormal con su mamá ¡y le habló!

La cantante Chiquis Rivera confesó en una entrevista que tuvo n encuentro paranormal con su mamá en el cual tuvo la oportunidad de hablar con ella y que, en la conversación resolvieron muchos asuntos del pasado.

En una entrevista para el portal web TvNotas, Janney Marín Rivera, mejor conocida como Chiquis Rivera, una de las hijas más conocidas de la fallecida Diva de la Banda, Jenny Rivera, develó importantes detalles de lo que ha sido su vida luego de la pérdida de su madre.

Chiquis, quien se encuentra de gira presentando su segundo disco titulado Entre Botellas, habló sobre el gran momento por el que está pasando su carrera musical, además, aprovechó la oportunidad de informar todo lo relacionado sobre su familia y, también explicó que ya había arreglado las diferencias con sus progenitores.

“Estaba triste, lloraba, bebía bastante, y mira que no soy de tomar mucho; en las presentaciones es parte del show… mi gira se llama Entre Botellas, así que ya te imaginarás. Pero ya estaba tomando para calmar y olvidar algo que yo sentía, por eso es que ahora lo veo como un problema; sí estaba triste”, indicó Rivera, luego de que la cuestionaran sobre su desaparición en las redes sociales.

De igual forma, la hija de Jenny señaló el motivo principal de por qué está tan acongojada “Mira, cada año, los últimos meses son muy difíciles para mí, me siento triste, y estaba pasando por un momento complicado, por lo que pensé que tenía que darme un tiempo. Yo no sé beber, me gusta echarme una copita y sentirme bien al siguiente día, pero no lo estaba haciendo así, y antes de que se hiciera un problema grande, pues le puse un alto y dije: ‘¡hasta aquí!’”.

Entre otras cosas, la cantante reveló que durante el proceso de recuperación, tras el fallecimiento de su madre, asistió con una médium que le recomendó una amiga para arreglar los problemas que habían quedado sin resolver con la fallecida, reseñó la Revista Ronda.

“Fue algo muy bonito, desde ese día tengo mucha paz y tranquilidad. No puedo decir que escuché la voz de mi mamá o que la vi, no fue tan así, fue algo más espiritual, la sentí y el médium me dijo muchas cosas que quería y necesitaba escuchar, hasta lo grabamos; algún día les mostraré lo que pasó en esa ocasión”, manifestó Chiquis.

A su vez, informó exactamente lo que su madre le había dicho y el por qué de su “perdón”. “Que ya sabía la verdad, que la perdonara, que estuviera tranquila; que estaba orgullosa de mí; me dijo muchas cosas… mi mamá se refirió a que ya sabía que yo no tuve nada que ver con Esteban Loaiza, y que la perdonara por no haberme creído”, finalizó Rivera en dicha entrevista.

Recordemos que la madre de Chiquis falleció hace algunos años tras ser víctima de un aparatoso accidente aéreo que le quitó la vida y oscureció la vida de los Rivera.